Prefeitura de Jaguariúna entrega kits de material escolar nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro

Os pontos de arrecadação estão espalhados pelas nove cidades do Circuito das Águas e serão entregues à Secretaria de Cidadania de Socorro

A cidade de Socorro se recupera dos prejuízos causados pelas fortes chuvas da noite do último sábado (20/01). Por cerca de duas horas, o volume de chuva foi de aproximados 130 milímetros, equivalentes ao que estava previsto para 15 dias, segundo a estimativa da Defesa Civil.

As chuvas atingiram duas cabeceiras de afluentes do Rio do Peixe, que atravessa a cidade, ocasionando vários pontos de alagamento. No domingo (21/01), a Prefeitura decretou situação de emergência nas áreas atingidas. De acordo com informações da Defesa Civil, 15 bairros foram afetados, atingindo cerca de 200 famílias. Estabelecimentos comerciais do centro da cidade reportaram prejuízos, que ainda não foram contabilizados.

Ainda no domingo, diversos municípios da região enviaram reforço para a limpeza das áreas afetadas. As equipes da Secretaria de Serviços da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários trabalharam ao longo da semana na recuperação e desobstrução das vias afetadas.

Diante deste cenário, a Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP), em parceria com o COMTUR e a ACE Socorro, se uniu para criar pontos de arrecadação de doações nos municípios da região: Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra.

“Articulamos os líderes da Agência de Desenvolvimento das nove cidades do Circuito das Águas Paulista, definimos os pontos de coleta de donativos incluindo todas as cidades da região e começamos a divulgar e coletar doações para ajudar as famílias que foram afetadas. É desta forma que queremos colaborar, com articulação, organização e ação imediata”, disse a presidente da agência, Laura Santi, destacando a visão regional da associação e objetivos de integração e apoio aos nove municípios.

Laura enfatizou também a importância de Socorro no cenário econômico e turístico do Circuito das Águas. “Estamos em meio à alta temporada do turismo e, na sequência temos o Carnaval, uma data extremamente importante para os nove municípios da nossa região e que move a nossa economia. A união dos municípios, além da solidariedade para com aqueles que foram afetados diretamente, também se estende aos empresários do Turismo da cidade”, reforçou.

“As pousadas, hotéis, bares e restaurantes dos principais pontos turísticos de Socorro felizmente não foram afetados com as enchentes e seguem de portas abertas para receber os visitantes da melhor forma, como sempre receberam. Sem turismo, a economia não gira e sem economia, não há forças para se restabelecer”, completa Laura.

Postos de Coleta

Confira os pontos de arrecadação nas nove cidades do Circuito das Águas Paulista. No momento, pede-se para que priorizem as doações dos seguintes itens: produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, cestas básicas, alimentos não perecíveis, água, roupas de cama, toalhas de banho, móveis e colchões.

Doações por PIX podem ser feitas para a chave CNPJ da ACE Socorro: 51.314.771.0001-94

Holambra (2 pontos)

Seguradora Fernandes e Associados – Rua das Camélias, 112 – Centro

Sicredi – Avenida Mário Bonano, 266 – Centro

Jaguariúna (2 pontos)

EipCred – Coronel Amâncio Bueno 236 – Centro

Associação Comercial – ACI – Rua Sílvia Bueno,484, centro

Pedreira

Farmácia – Fartriunfo – 02 lojas – Rua XV de novembro, 875, centro e Av. Papa João XXIII, 365, Portuga Galeria.

Amparo – (2 pontos)

Seguradora Fernandes e Associados – Av. Francisco Prestes Maia, 579

Fazenda Benedetti – Rodovia Amparo/Serra Negra km 138

Monte Alegre do Sul

Posto Petrobrás próximo ao Portal Azul de Entrada na Cidade – Rod. Profa. Pedrina Maria da Silva Valente, 108 – Bairro dos Francos

Serra Negra

Associação Comercial ACIA – Rua Sete de Setembro, 135 – Centro

Lindóia

Base da Guarda Municipal – Av. 31 de março, 1351 – Centro

Águas de Lindóia

Sala do Sebrae Aqui – Rua Carolina Froes Mendez n° 321 – Centro

Socorro

Associação Comercial – ACE Socorro – Av. Coronel Germano, 456 – Centro

