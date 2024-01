Fundo de Solidariedade de Amparo realiza ação “SOS Socorro” para ajudar vítimas das chuvas 

A Prefeitura Municipal de Amparo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SMEJ), anuncia a abertura das inscrições para o Projeto Nadadores do Futuro 2024. O objetivo do projeto é promover a prática da natação no município para crianças, proporcionando à população os diversos benefícios associados aos esportes aquáticos.

As inscrições estão disponíveis para alunos nascidos nos anos de 2017, 2016, 2015 e 2014. Os responsáveis pelos alunos podem preencher o cadastro online pelo formulário disponível no site da Prefeitura www.amparo.sp.gov.br no link https://bit.ly/natação24semestre1

LEIA TAMBÉM:

Durante a inscrição, é necessário selecionar o horário de aula preferido de acordo com a faixa etária do aluno, sendo importante destacar que não será possível alterar o horário posteriormente.

O processo de seleção será conduzido pela SMEJ, que entrará em contato com os interessados seguindo a ordem de cadastro até que todas as vagas sejam preenchidas. Os demais inscritos comporão o cadastro de reserva, sendo fundamental fornecer um número de telefone correto para evitar a perda da vaga.

A matrícula dos alunos convocados ocorrerá no Centro Esportivo do Trabalhador (Rua Rodrigo de Arruda Botelho n.107). Os responsáveis devem comparecer para preencher a ficha de inscrição e efetuar a matrícula em até 3 dias a partir da data da convocação. É obrigatória a apresentação de documentos de identificação originais do aluno, do responsável e comprovante de endereço.

A frequência mínima de 60% nas aulas é requisito fundamental para os participantes, caso contrário, a vaga pode ser perdida. Em caso de perda de vaga, alunos do cadastro de reserva podem ser convocados, desde que o curso não tenha ultrapassado 5 semanas de duração.

Cada turma corresponde a um curso de iniciação à natação com uma duração de 5 a 6 meses, e não será permitida a matrícula do mesmo aluno nas turmas do semestre seguinte. Observações sobre a saúde do aluno ou eventuais restrições devem ser informadas durante o processo de inscrição.

A Prefeitura de Amparo está empenhada em proporcionar oportunidades de desenvolvimento e saúde por meio do Projeto Nadadores do Futuro. A participação ativa da comunidade é essencial para o sucesso desta iniciativa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui