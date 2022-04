Prefeitura de Jaguariúna conclui obra e atinge 100% do esgoto tratado em área urbana

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem como objetivo ajudar a derrubar preconceitos e promover esclarecimentos sobre o TEA

Celebrado desde 2008, o mês de abril vem se tornando um grande marco no calendário anual em função do dia 02 de abril: Dia Mundial de Conscientização do Autismo e neste ano o Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna (CAJ), além de todo o trabalho que realiza em prol da pessoa com autismo, abraçou a campanha da Revista Autismo, a 1ª revista periódica da América Latina e no mundo em língua portuguesa.

Segundo a Neuropsicopedagoga e Coordenadora do CAJ, Mariane Donato Rossatto, “a data se torna mais necessária atualmente, pois, mesmo com o maior acesso às informações e diagnósticos precisos, há também um maior número de inadequações com pessoas dentro do espectro. O Autismo não é uma doença, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido por “Transtornos de Espectro Autista” (TEA)”.

Desenvolvida pela Revista a partir da frase “Lugar de autista é em todo lugar!” da escritora e mãe de autista Fátima de Kwant — com o incentivo de utilização da hashtag #AutistaEmTodoLugar —, a campanha reforça a inclusão da pessoa autista em todos os âmbitos, todos os aspectos, em todo lugar. Com a colaboração do Instituto Maurício de Sousa, o objetivo da campanha estrelada por André, o personagem autista da Turma da Mônica, é conscientizar as pessoas a respeito do autismo. É uma mensagem da comunidade ligada ao autismo para toda a sociedade “de dentro para fora”.

“O número de autistas não está aumentando, o que está aumentando é o número de pessoas diagnosticadas” Veridiana mellilo

No dia 23 de março o CAJ celebrou três anos de atuação e, mesmo sendo uma instituição nova, vem ganhando muita representatividade a nível nacional em função dos resultados de seus atendimentos, de eventos e da exposição de sua gestora Veridiana Mellilo, que é empreendedora e foi diagnosticada com autismo no final do ano passado com apoio de seu próprio time.

O centro, que começou com oito atendimentos em 2019, atende hoje 142 famílias por meio da abordagem comportamental. Segundo Mariane, “o CAJ como um todo observa e avalia cada paciente como um ser único e individual, proporcionando orientações, terapias, e adaptações, a fim de proporcionar um melhor ambiente para todos”.

Fernanda Alamino, mãe do Yuri afirma que no CAJ o Yuri tem todas terapias que é necessário para o desenvolvimento dele, sendo Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional (T.O), Psicóloga e Psicopedagoga. “As profissionais são maravilhosas, dedicadas, atenciosas, fazem o melhor para que o desenvolvimento do Yuri, sou grata a todas as profissionais que fazem parte do CAJ, porque por meio delas o Yuri vem tendo uma melhora gigantesca, ele consegue se expressar melhor”.

Mileide Campanholi, mãe do Vinícius também relata que, ao chegar em Jaguariúna, a família trouxe a esperança de dias melhores. “Descobrir o CAJ foi simplesmente sensacional. Sou imensamente grata por todo o carinho e atenção que ele sempre recebeu e queria deixar o meu muito obrigada por todos os profissionais que nestes últimos anos o tem atendido”.

Para a equipe do CAJ, abraçar a campanha foi algo muito natural, pois é de compreensão de todos que a responsabilidade em prol da causa se estende além das salas de atendimento clínico ambulatorial. Segundo a psicóloga do CAJ, Thamiris Caroline Souza, a conscientização é muito mais do que aprender diariamente sobre o Autismo; é atuar a favor da igualdade, do respeito e inclusão. “Autismo não é doença, não tem cara e não tem cura. Não se torna autista, se nasce autista. Cada autista é único, tanto em suas limitações quanto em suas potencialidades.”

No ano passado, a convite da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil), o CAJ iniciou seu trabalho de envolvimento científico no Projeto de Pesquisa Comunicar com Equoterapia, que é um estudo em nível nacional sobre os efeitos da equoterapia na reabilitação de pessoas que se encaixam no Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro da especialidade de fonoaudiologia. Além disso, sua gestora Veridiana, esteve no palco do TEDx Insper, uma comunidade global que busca “espalhar boas ideias”, falando sobre o autismo e a equoterapia.

Erica Araujo Constantini, psicóloga do CAJ também compartilha da mesma visão e afirma que “trazer informações à sociedade tira o Autismo e a pessoa Autista da invisibilidade, combate o capacitismo e promove uma convivência e relacionamentos melhores com a diversidade do Espectro Autista, de forma humana, respeitosa com oportunidades e equidade de direitos”. Com esse embasamento, em março de 2022 o CAJ promoveu ao lado do Coletivo Autista da Universidade Estadual de Campinas (CAUCAMP) o primeiro encontro entre autistas universitários e autistas adolescentes. O evento superou as expectativas dos idealizadores e das equipes envolvidas.

Na visão de Veridiana, as pessoas estão tomando consciência do que é o autismo há pouquíssimo tempo. “Não apenas a população para o desenvolvimento harmônico do convívio social, mas os profissionais das áreas da saúde, educação e o próprio mercado de trabalho. O que me move perante esta data é promover a oportunidade de cada pessoa autista se desenvolver em sua melhor capacidade. Para isso é necessário a disseminação correta de informações, de ferramentas e de pessoas autistas adultas aparecendo nos diversos cenários da realidade: no mercado, no esporte, na educação. O número de autistas não está aumentando, o que está aumentando é o número de pessoas diagnosticadas. Com isso a cada dia fica mais claro que já existe #AutistaEmTodoLugar”.