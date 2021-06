Prefeitura de Holambra lança esse mês programa de entrega de medicamentos em domicílio

A Prefeitura de Holambra irá abrir nesta terça-feira, dia 1º, ao meio-dia, o agendamento online para a vacinação contra a Covid-19 de moradores a partir de 30 anos com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde e que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, o BPC.

O sistema deve ser acessado por meio do portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba “agendamento de vacinação”. A imunização irá ocorrer amanhã, no Salão da Terceira Idade, durante todo o dia.

Para receber a dose será necessário apresentar um documento oficial com foto, Cartão Cidadão, protocolo gerado no momento do agendamento e comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com carimbo e CRM do profissional. Pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante de recebimento do benefício.

“Pedimos que apenas quem possui os documentos para comprovar a condição de risco faça o agendamento”, diz o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “ No local de imunização temos uma equipe de triagem que faz a avaliação da documentação e somente que preencher todos os critérios receberá a dose”, explicou.

Outros grupos prioritários

Moradores que possuem a partir de 60 anos e também grávidas e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto) com comorbidades e com idade igual ou superior a 18 anos também poderão ser vacinadas nesta quarta-feira, dia 2 de junho, no Salão da Terceira Idade das 8h às 12h e entre 13h e 16h. Para estes grupos não é necessário agendamento. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas. É preciso apresentar documento oficial com foto, Cartão Cidadão e comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com CRM e assinatura do profissional.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida – IMC ≥40

• Cirrose hepática

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Vacinação contra a Covid-19 – Holambra: 1º de junho – agendamento aberto às 12h:

-Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos

-Pessoas a partir de 30 anos que recebem o BPC

www.holambra.sp.gov.br

Quarta-feira – 2 de junho:

-Pessoas a partir de 60 anos

-Grávidas e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos

8h às 12h e entre 13h e 16h

Salão da Terceira Idade

Atendimento por ordem de chegada

(Com distribuição de senhas)