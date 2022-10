Prefeitura de Holambra abre processo seletivo para contratação de Bibliotecário

Processo seletivo – A Prefeitura de Holambra publicou na segunda-feira, 17, edital de abertura de processo seletivo para contratação, em caráter temporário, de bibliotecário. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até o dia 24 deste mês no Departamento de Administração e Recursos Humanos instalado no Paço Municipal, que fica na Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro. O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h. É necessário apresentar cópia do RG.

De acordo com o edital, podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais (na data de contratação) que tenha Curso Superior Completo e registro no Conselho Regional de Biblioteconomia. A remuneração é de R$ 3.002,36 e a carga horária de 40 horas por semana.

O processo seletivo se faz necessário, de acordo com a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, pois foram esgotadas as convocações de concurso público para esta vaga. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida ou indeferida será divulgada em 25 de outubro no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, onde também se encontra o edital completo.

