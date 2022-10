Observatório PUC-Campinas acompanhará custo da cesta básica

Estudos começam a ser feitos em outubro e seguem metodologia do Dieese

O Observatório PUC-Campinas passa a publicar a partir deste mês de outubro de 2022 o custo da cesta básica na cidade de Campinas. Para captação e análise de dados, segue-se metodologia do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em relação aos 13 itens de alimentação que são considerados por ela.

Nesta primeira apuração, o custo da cesta básica foi de R$688,67 e o salário necessário de R$2.066,00. O custo da cesta básica na cidade de Campinas se aproxima ao valor da capital de São Paulo.

Para o acompanhamento dos preços dos itens de alimentação, o índice será publicado periodicamente visando constituir uma série histórica que oriente o público e possíveis políticas públicas. O trabalho é coordenado pelo Prof. Me. Pedro de Miranda Costa com assistência de Gabriel Alves da Costa.

No ano de 1938, por um decreto do governo de Getúlio Vargas, foi criada a cesta básica. Desde então, o custo dela vem sendo apurado em diversas cidades do país. No Dieese são apurados nas 27 capitais do país os preços de 13 itens de alimentação justificados na suficiência de garantir, no período de um mês, uma boa qualidade de vida para um trabalhador adulto.

Campinas não conta como índice regional de preços, razão que motivou a apuração de índice da cesta básica. Isso será um passo inicial que visa agregar indicadores que possam ser referências a orientação de políticas públicas e que signifiquem um acompanhamento de dados econômicos regionais.

Esta será a primeira de uma série de publicações de forma a se criar um histórico de acompanhamento da evolução do custo da cesta básica, assim como de seus componentes.

Para a apuração do custo da cesta básica em Campinas, foram pesquisados 28 estabelecimentos. Todos eles são supermercados localizados em bairros ao redor do perímetro do centro da cidade. Para cada estabelecimento foi determinado um número fixo de quatro marcas. Na ausência destas marcas, foram coletas outras duas marcas similares.

As coletas foram realizadas entre os dias 12 e 26 de setembro. Em relação as futuras coletas de campo, serão realizadas periodicamente entre as segundas e terceiras semanas do mês.

Estudo completo disponível em: https://observatorio.puc-campinas.edu.br/custo-da-cesta-basica-na-cidade-de-campinas/

