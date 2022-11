Prefeitura de Holambra abre inscrições para curso gratuito “Mesa Posta”

Os 31 anos de emancipação político-administrativa de Holambra, celebrados nesta quinta-feira, 27, foram marcados por um ato cívico, apresentações artísticas e uma emocionante chuva de pétalas em frente ao Paço Municipal. A cerimônia contou com a participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança, do presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e de vereadores.

Os Gaiteiros de Holambra; o Grupo Reviver, da Terceira Idade; a Fanfarra Amigos de Holambra; e o Grupo de Dança Folclórica também marcaram presença no evento. Alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, cantaram. Os da Escola Municipal Maria José Moreira Van Ham Escola Municipal dançaram. E o participante do programa Bolsa Trabalho, Eduardo Torres Prado, recitou poemas, de sua autoria, para homenagear a cidade.

Uma emocionante chuva de pétalas encantou e emocionou o público. A Orquestra de Viola Caipira encerrou a celebração com canções regionais para embalar a distribuição do indispensável bolo de aniversário.

“O momento é de celebrar nossas conquistas. Somos uma cidade de 31 anos que é um exemplo para o Brasil. Tenho muito orgulho de estar prefeito desse município e poder contribuir para fazer com que essa terra cresça e prospere ainda mais”, disse o prefeito Fernando Capato.

As comemorações de aniversário de 31 anos da cidade seguem até sábado. A Quinta-Feira de Sabores, realizada na Praça dos Imigrantes entre 17h e 22h, contará com show do grupo de pagode Pura Opção, que promete agitar o espaço. Na sexta e no sábado ocorrerão apresentações musicais na Rua da Amizade (Rua Coberta), começando com shows gospel no dia 28 de outubro, a partir das 19h30. Para finalizar a celebração, em 29 de outubro, Bruno Valente se apresenta com muito sertanejo e country. Em seguida, Thaeme e Thiago, cantores apadrinhados por Sorocaba, da dupla com Fernando, prometem resgatar vários estilos diferentes, homenageando diversos ritmos brasileiros como o pagode e o forró, sem deixar de lado as raízes e os sucessos “Deserto”, “O que acontece na balada”, entre outros emplacados em rádios por todo o país e com milhões de reproduções em plataformas de streaming. São 7 discos e 4 DVDs lançados em 9 anos de carreira.

Exposição

Ainda no dia 29, o Moinho Povos Unidos inaugura a exposição permanente de quadros intitulada “Histórias que movem moinhos”, com entrada gratuita para moradores que apresentarem o Cartão Cidadão. O acesso será pago para turistas e visitantes durante todo o horário de funcionamento do atrativo, de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

Confira a programação gratuita de aniversário:

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:

Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que movem moinhos”

Local: Moinho Povos Unidos

Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30

Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

