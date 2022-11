Unidades do Bom Prato de Campinas não irão funcionar no feriado do Dia de Finados 

Rodovia Santos Dumont também está bloqueada; há três pontos de interdição próximos aos município

Os bloqueios nas rodovias da região de Campinas entram no segundo dia nesta terça-feira, dia 01. Boletim da concessionária CCR Autoban, que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, confirma interdições em três pontos da RMC: nos quilômetros 104, altura de Nova Aparecida, e 99, perto do Trevo da Bosch, da Rodovia Anhanguera, e no quilômetro 107 da Rodovia dos Bandeirantes, perto de Hortolândia. Também há bloqueios próximo a Jundiaí e Limeira, ambos na Anhanguera. Na Rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba, o trânsito também foi fechado agora pela manhã, assim como na Dom Pedro, em Atibaia e Itatiba.

Manifestantes bolsonaristas contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciaram o movimento de paralisação ainda na manhã de segunda-feira. Na Rodovia Anhanguera, o primeiro ponto de bloqueio, em Limeira, segue interditado nesta terça-feira. Segundo a Autoban, as pistas norte e sul estão fechadas por manifestantes no quilômetro 148 desde as 12h41 de segunda.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as policias militares estaduais deverão cumprir a decisão.

No km 104 da Anhanguera, em Nova Aparecida, os bloqueios são na pista sul (sentido Capital), com duas faixas fechadas e uma faixa liberada, e na pista norte (sentido interior) bloqueada. O trânsito na via marginal está liberado. A Autoban informa três quilômetros de congestionamentos.

Também desde a tarde de segunda, manifestantes bloqueiam a Rodovia dos Bandeirantes, no km 107. A pista norte (sentido Interior) segue bloqueada, enquanto a pista sul (capital) foi liberada.

Em Campinas, no quilômetro 99 da Anhanguera, perto do Trevo da Bosch, a pista norte (sentido Interior) continua bloqueada por manifestantes. Também está parado o trânsito perto de Jundiaí, no km 53 da Anhanguera, nos dois sentidos.

De acordo com a Rota das Bandeiras, que administra as rodovias do eixo da Dom Pedro, a manifestação prossegue na Rodovia Zeferino Vaz. Uma faixa foi liberada em cada sentido da via, no km 152, em Artur Nogueira. A concessionária diz que não há outros pontos de bloqueio na rodovia.

Na Rodovia Dom Pedro, as pistas foram bloqueadas em dois trechos próximos a Campinas. No km 70, em Atibaia, sentido Campinas, a concessionária sugere aos motoristas usar o desvio no km 68, para retorno ou acesso ao município. Na pista sul (sentido Jacareí): desvio no km 72, para a Fernão Dias. No km 105, em Itatiba, também há bloqueio.

Agora pela manhã, bolsonaristas também interditaram a Rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba, na altura da fábrica da Toyota. Os dois sentidos estão bloqueados. Há relatos de motoristas de que os carros tentam sair da rodovia pelo acostamento, na contramão.

CONFIRA A ATUALIZAÇÃO MANIFESTAÇÕES POPULARES

Situação às 6h20 desta terça-feira, 01

Rodovia: SP-330 – Anhanguera – km 148

Data início: 31/10/2022

Horário de início: 12h41

Cidade: Limeira-SP

Situação: pista norte e sul bloqueadas por manifestantes no 14

Reflexo: congestionamento pista norte (sentido interior) do 142 ao 148 e pista sul (sentido Capital) do 153 ao 148

Rodovia: SP-330 – Anhanguera – km 10

Data início: 31/10/2022

Horário de início: 16 horas

Cidade: Campinas-SP

Situação: pista sul (sentido Capital) com 2 faixas fechadas e 1 faixa liberada e pista norte (sentido interior) bloqueada com trânsito liberado na via marginal

Reflexo: congestionamento do km 107 ao km 104 na pista sul e do km 103 ao 104 da pista norte

Rodovia: SP-348 – Bandeirantes – km 107

Data início: 31/10/2022

Horário de início: 16h35

Cidade: Hortolândia-SP

Situação: pista norte (sentido Interior) bloqueada e pista sul foi liberada

Reflexo: congestionamento do km 104 ao 107 da pista norte (sentido interior)

Rodovia: SP-330 – Anhanguera – km 53

Data início: 31/10/2022

Horário de início: 17h09

Cidade: Jundiaí-SP

Situação: pista norte e sul bloqueadas por manifestantes

Reflexo: congestionamento do km 55 ao km 53 na pista sul (sentido Capital) e do km 50 ao km 53 na pista norte (sentido Interior)

Rodovia: SP-330 – Anhanguera – km 99

Data início: 31/10/2022

Horário de início: 19h22

Cidade: Campinas-SP

Situação: pista norte (sentido Interior) bloqueada por manifestantes

Reflexo: congestionamento do km 98 ao km 99

Rodovia Zeferino Vaz

Km 152, altura de Artur Nogueira

Uma faixa foi liberada em cada sentido da via

Rodovia Santos Dumont

KM 48, altura da fábrica da Toyota

Rodovia fechada nos dois sentidos

Rodovia Dom Pedro

Km 70, em Atibaia

Km 1205, em Itatiba

Fonte: HoraCampinas

