Prefeitura de Artur Nogueira resgata tradição e Esquadrilha da Fumaça

Centenas de moradores compareceram ao Balneário Municipal para assistir ao espetáculo aéreo

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi um dos destaques das comemorações de 74 anos de Artur Nogueira. No final da tarde deste domingo, 09, o público nogueirense pode conferir de perto as acrobacias realizadas pelos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) no Balneário Municipal.

O evento gratuito e aberto ao público reuniu centenas de pessoas e contou com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. A apresentação durou aproximadamente 50 minutos e contou com sete pilotos em sete aeronaves. Um oitavo piloto ficou em solo realizando a locução para o público presente.

A esquadrilha

A Esquadrilha da Fumaça difunde a imagem institucional da Força Aérea Brasileira (FAB) e o Esquadrão de Demonstração Aérea – EDA (nome oficial) fica sediado na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, interior de São Paulo.

Com mais de 70 anos de história e quase 4000 demonstrações realizadas no Brasil e em 21 países, a Esquadrilha representa para milhares de pessoas a oportunidade de estabelecer contato, de maneira emocionante e inesquecível, com a FAB.

A formação conta com militares da FAB. Atualmente, são treze oficiais aviadores, um especialista em aviões, uma médica, uma administradora e dois oficiais de Comunicação Social, além de uma equipe de graduados especialistas, divididos na área administrativa e de manutenção de aeronaves.

*PRÓXIMOS EVENTOS*

Confira os eventos que acontecerão no restante do mês de abril em Artur Nogueira:

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Local: Balneário Municipal

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, a partir das 13h

Local: Lagoa dos Pássaros

