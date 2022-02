Prefeitura de Artur Nogueira recebe nova viatura para reforçar patrulhamento rural

Veículo é equipado com giroflex, GPS e radiocomunicador para auxiliar no trabalho de patrulhamento

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu uma nova viatura que irá reforçar o patrulhamento rural na cidade. O veículo foi entregue pelo Governo do Estado de São Paulo e faz parte do programa AgroSP+Seguro.

Nesta manhã, o secretário de Agricultura Odair Boer esteve na cidade de Itupeva (SP) para recebimento oficial da viatura. “Artur Nogueira possui uma significativa área rural e o veículo chegou para reforçar o serviço de patrulha e para ampliar a segurança dos agricultores. Ele ficará sob o comando da Guarda Municipal, que traçará uma estratégia de patrulhamento em parceria com a Casa da Agricultura, promovendo mais cidadania e proteção ao micro, pequeno, médio e grande produtor rural da cidade”, destacou Odair.

O veículo, modelo 4×4, diesel, turbo e cabine dupla, tem identidade visual do programa e são adaptados com guincho, reboque, quebra mato, faroestes, estribo, além de tecnologias como GPSs e rádio comunicador. A entrega do veículo faz parte de um conjunto de ações do Governo de São Paulo para fomentar a implantação de políticas públicas voltadas ao setor de agronegócio nos municípios.

AgroSP+Seguro

O AgroSP+Seguro – Segurança no Campo garante mais segurança no campo, em uma ação conjunta com os municípios. Com viaturas específicas e identificadas para o trabalho de ronda nas áreas rurais. O projeto tem incentivado as prefeituras na melhoria das condições de vida das pessoas no campo.