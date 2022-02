Artur Nogueira vacinou apenas 43,66% do público infantil contra a Covid-19

Até esta segunda-feira, 14, 2.035 crianças tinham sido vacinadas na cidade; secretaria de Saúde emite alerta aos pais

Mesmo as autoridades de saúde garantindo a eficácia e segurança das vacinas contra a Covid-19, Artur Nogueira vacinou apenas 43,66% do público infantil já apto a se vacinar. A imunização desse grupo se iniciou em janeiro e as doses já estão liberadas para crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades.

Desde que as vacinas pediátricas começaram a ser distribuídas no Estado de São Paulo, Artur Nogueira já recebeu 4.660 doses. Destas, apenas 2.035 foram aplicadas até esta segunda-feira (14), o que corresponde à 43,66% de crianças vacinadas com ao menos uma dose na cidade.

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, alerta sobre a importância da imunização. “Precisamos que os pais tragam os filhos para serem vacinados. Há quem acredite que não se deve vacinar as crianças, pois teriam menos chances de pegar o vírus que adultos. Mas a verdade é que a chance de uma criança ser positiva para covid é igual a de um adulto, e as chances de complicações pela doença também são grandes”, salientou.

De acordo a secretária, a Vigilância Epidemiológica do município – responsável pela campanha de vacinação – tem feito buscas ativas por crianças que ainda não se vacinaram contra covid-19, mas que já são elegíveis para aplicação do imunizante. Além disso, o departamento se coloca à disposição dos pais e/ou responsáveis para sanar possíveis dúvidas sobre as vacinas.

Angela destaca que a imunização das crianças é um ato de amor dos pais aos filhos. “Vacinar demostra cuidado e preocupação pela saúde da criança. Queremos nossos pequenos seguros e protegidos dessa doença. Nossa recomendação continua a mesma: vacinem seus filhos”, completa.

No momento, dois imunizantes estão autorizados pela Anvisa a serem aplicadas no público infantil: a vacina pediátrica da Pfizer, em crianças de 5 a 11 anos, e a Coronavac/Butantan, em crianças a partir dos 6.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos