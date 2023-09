Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiências sobre metas fiscais e apresentação da LOA 2024

ATN 050 tem 2,1 quilômetros de extensão e desempenha um papel importante na mobilidade e conforto dos moradores

Em mais um passo significativo em prol da infraestrutura de Artur Nogueira, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços, está realizando a pavimentação de um novo trecho da Estrada São Bento. A ATN 050 tem 2,1 quilômetros de extensão e desempenha um papel importante na mobilidade e conforto dos moradores.

A estrada corta a ATN 142 – que também recebeu o asfalto este ano – e se estende até a vicinal Holambra/Cosmópolis. Os recursos da iniciativa são provenientes do próprio município, em conjunto com a Rota das Bandeiras.

A pavimentação era uma demanda antiga dos munícipes, que enfrentavam condições precárias da estrada, principalmente em épocas de chuva. Os transtornos frequentes dificultavam o acesso às áreas rurais e afetavam a qualidade de vida.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Renato Carlini, depois do asfalto, a ATN 050 também receberá canaletas e áreas de grama ao longo do trecho. “Após a conclusão da obra, a região ganhará em segurança e conforto, além de proporcionar aos moradores e agricultores a oportunidade de transitar com mais rapidez. A pavimentação da estrada São Bento representa um marco no desenvolvimento do município”, reforça Carlini.

A Estrada São Bento passa pelo antigo prédio da Delegacia de Polícia do município e segue por diversas propriedades rurais. As obras têm abrangido mais de 6 (seis) quilômetros, incluindo a ATN 142 e ATN 050, e beneficiado centenas de moradores da região, além de pessoas que trafegam pelo local diariamente.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui