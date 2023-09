Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiências sobre metas fiscais e apresentação da LOA 2024

Vagas são limitadas e inscrições seguem até sexta-feira, 29; Evento promovido pelo Sebrae acontecerá no dia 16 de outubro, no São Paulo Expo

A Prefeitura de Artur Nogueira está oferencendo uma oportunidade única para os empreendedores nogueirenses. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, será oferecido transporte gratuito aos moradores que desejam ir à Feira do Empreendedor 2023, promovida pelo Sebrae.

Essa é mais uma oportunidade para os interessados expandirem os horizontes, ampliarem as redes de contato e impulsionarem os próprios negócios. O evento acontecerá no dia 16 de outubro (segunda-feira), no São Paulo Expo.

Vale destacar que a inscrição para o evento é gratuita. Fato que motivou a Prefeitura a custear o valor do deslocamento dos moradores para tornar a jornada ainda mais acessível.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta o compromisso da administração municipal com o crescimento dos empreendedores locais. “A nossa parceria com o SEBRAE é fundamental para o desenvolvimento de Artur Nogueira. Esse evento é apenas um exemplo de como estamos investindo em oportunidades para a nossa comunidade. Espero que todos aproveitem ao máximo essa chance”, conclui.



Vagas limitadas

É importante frisar que as vagas para o ônibus são limitadas, e os interessados devem garantir o lugar através de uma simples inscrição até o dia 29 de setembro (sexta-feira). Basta entrar em contato com o Sebrae de Artur Nogueira pelo telefone/ WhatsApp: (19) 3827-9719, e apresentar CNPJ, CPF, RG, endereço com CEP, telefone e e-mail.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, também destaca que “A Feira do Empreendedor 2023 é uma excelente oportunidade para os empreendedores nogueirenses adquirirem conhecimentos, conhecerem novas possibilidades de negócios e fortalecerem suas empresas. É uma iniciativa que demonstra o nosso compromisso enquanto Prefeitura em apoiar o desenvolvimento econômico local”.



Informações importantes

Local de Saída: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira (Rua XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto)

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira (Rua XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto) Data: 16/10/2023 (segunda-feira)

16/10/2023 (segunda-feira) Horário de Saída: 07h30

07h30 Horário de Retorno do evento: 19h

19h Documentos Necessários: CNPJ, CPF, RG, endereço com CEP, telefone e e-mail

CNPJ, CPF, RG, endereço com CEP, telefone e e-mail Prazo para inscrições: 29/09/2023 (sexta-feira)

