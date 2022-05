Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiência pública para avaliação de metas fiscais

Cerca de 42% dos alunos com necessidades especiais foram diagnosticados com autismo; Prefeitura irá inaugurar novo espaço para o Craee e implantar o Cratea para atender esse público



Cerca de 80 estudantes com necessidades educacionais especiais estão matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Artur Nogueira. É isto o que mostra um levantamento feito pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação.



Segunda a pasta, dentre as deficiências constatadas estão Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 38 alunos; Deficiência Intelectual, com 22; Deficiência Física, com 10; Deficiência Auditiva, com 05; Síndrome de Down, com 03; e, por fim, Deficiência Visual, com 02 estudantes diagnosticados.



Os números, atualizados em setembro de 2021, mostram que a deficiência que prevalece entre os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino é o TEA. Ele representa aproximadamente 42% dos alunos com deficiências cadastradas na Secretaria Escolar Digital (SED) do Estado de São Paulo, considerando os alunos de Artur Nogueira até o 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais.



CENTROS DE REFERÊNCIA



De acordo com a secretária de Educação, Débora Sacilotto, o aumento na prevalência do autismo, bem como de outras deficiências, intensificou a demanda por ações educacionais e serviços terapêuticos efetivos. Ela frisa que, nos esforços para ter um impacto positivo na trajetória de vida desses estudantes, profissionais de intervenção precoce, escolas, clínicas e outros programas de serviços têm buscado práticas que podem ser mais efetivas para trabalhar com crianças e jovens com deficiência.



“Além dos estudantes com deficiência, temos casos de alunos em processo de fechamento de diagnóstico e, também, com dificuldades de aprendizagem acentuadas e que necessitam de acompanhamento. Assim, atualmente, temos mais de 220 crianças assistidas pelos Centros”, afirma a secretária Débora.



Desse modo, nesta quinta-feira, 19, a Prefeitura inaugurará uma nova sede para o Centro de Referência em Atendimento Educacional Especial (Craee), além de implantar o Centro de Referência em Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Cratea). O objetivo é contribuir para o melhor desenvolvimento psicossocial e promover a autonomia dos alunos da rede municipal de ensino que possuem deficiências – da educação infantil ao ensino fundamental.



Com isso, Artur Nogueira se tornará uma das primeiras cidades da região a contar com um espaço exclusivo e altamente equipado para estudantes com necessidades educacionais especiais. O acompanhamento em ambos os centros deverá ser complementar ao ensino regular, sendo realizado, portanto, em turno inverso ao da escolarização.



O novo espaço está localizado na Chácara Santa Isabel, na Rodovia SP-107, no Bairro São Bento, próximo à Delegacia de Polícia. O prédio foi alugado pela Secretaria de Educação, e conta com amplo espaço e boa localização para facilitar o acesso das famílias. Vale destacar que todos os serviços oferecidos são 100% gratuitos.