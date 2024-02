Prefeitura de Artur Nogueira realiza ação em prol dos moradores em situação de rua

Este mês, evento será adiantado devido ao Carnaval; com entrada franca, shows acontecem na Réplica da Estação a partir das 20h

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira, dia 01, na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. A banda Jesse James se apresentará a partir das 20h, em seguida, a Dots assumirá o palco. A entrada é franca.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

Excepcionalmente, este mês, o evento será adiantado devido ao Carnaval – que acontecerá na segunda semana de fevereiro.

Jesse James

De Mogi Guaçu, a banda Jesse James é composta por músicos talentosos e experientes, que se dedicam a oferecer ao público um repertório elaborado com muito critério e qualidade musical.

Com um estilo que mistura rock clássico e pop rock, a Jesse James tem conquistado fãs por onde passa, se apresentando não apenas em Mogi Guaçu, mas também em diversas cidades da região.

Entre as músicas que compõem o repertório da banda, estão hits consagrados de bandas como Led Zeppelin, Queen, U2, Pink Floyd, AC/DC, entre outros. A Jesse James é formada por Cristiano (Piu) na bateria, Cristiano no teclado, Rafael na guitarra, Thiago Felix no contrabaixo e backing vocal, e Jéssica Rodrigues no vocal.

Dots

A banda Dots é um cover da renomada banda de rock americana, System of Down, e foi formada em 2003, em Mogi Guaçu. O objetivo é trazer aos palcos a energia e musicalidade única da System of Down.

Os membros da Dots são talentosos músicos que demonstram grande habilidade em suas performances ao vivo. Composta por Gui Ferreira, Rubens Fraleone, Luiz Gonçalves e Brunão Diogo, a Dots é capaz de reproduzir com maestria os poderosos riffs de guitarra, os vocais expressivos e as letras impactantes que tornaram a banda original tão popular.

