Prefeitura de Artur Nogueira promove II Agro Mulher e incentiva empreendedorismo feminino

Evento é fechado e acontece no dia 08 de novembro, das 15h às 19h, no Rancho Fontana

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria dos Direitos e Apoio da Mulher, promove a 2ª edição do Agro Mulher. O tema deste ano é “Empreendedorismo Agro: da matéria prima para o mundo”.

O encontro – fechado para o público agro e às sitiantes assistidas pela pasta – acontecerá no dia 08 de novembro, uma quarta-feira, das 15h às 19h, no Rancho Fontana, situado na Estrada ATN 142, S/N – São Bento.

O evento reunirá depoimentos de empreendedoras do ramo; pessoas que utilizam a matéria prima para transformar produtos e gerar renda para venda no mercado de trabalho; e informações técnicas para abertura e administração de negócios no Agro.

A iniciativa conta com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CRAS, CREAS, e das Secretarias de Agricultura, Cultura & Turismo, e Comunicação.

Além disso, o evento tem apoio das empresas DoTerra – óleos essenciais aromáticos, Rios Delgado Laticínios, Tramac Tratores, Sicredi Força dos Ventos, Bom Retiro, Agro Sarpa, Calterra Substratos, ATENTO – Economia Solidária Yolanda e Thelma, e Rancho Fontana.

Daiane Mello, secretária da Promoção Social, ressalta que o encontro contribui para a valorização das mulheres no cenário do agro. “A iniciativa é essencial para conhecermos mais as histórias de mulheres de sucesso, e nos inspirar com a determinação delas”, conclui.

Empreendedorismo Agro

De acordo com a coordenadora dos Direitos e Apoio da Mulher de Artur Nogueira, Lúcia Buccini Carrillo, o evento busca enaltecer o fortalecimento do empreendedorismo da mulher no agro – gerado através do trabalho rural, agrícola, em lavouras, estufas, pecuárias, dentre outros voltados para o campo.

“O empreendedorismo agro tem crescido, e muitas mulheres estão aproveitando essas oportunidades. Historicamente, os negócios passavam de pai para filho; e agora, cada vez mais, também passam de pai ou mãe para filha. Afinal, as mulheres vêm assumindo posição de destaque também como sucessoras nas fazendas e nos demais empreendimentos”, pontua.

