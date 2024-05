Prefeitura de Artur Nogueira lança campanha de arrecadação de brinquedos para crianças do Sul

Nas redes sociais, prefeito Lucas Sia (PL) convida população a colaborar com doações e mobiliza crianças nogueirenses a escreverem cartinhas para as famílias do RS

Em mais um gesto de solidariedade ao Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Artur Nogueira lançou uma campanha de arrecadação de brinquedos. O objetivo é levar um pouco de conforto e esperança para as crianças que perderam tudo com as fortes chuvas.

Bonecas, carrinhos, jogos e livros infantis são alguns dos exemplos que podem ser doados. Através de uma publicação nas redes sociais, o prefeito Lucas Sia (PL) destaca que, mais do que doações, a iniciativa busca envolver as crianças de Artur Nogueira em um ato de compaixão e afeto. Por isso, pais são incentivados a convidar seus filhos a escreverem cartas e desenharem para as famílias do Sul.

“Cada brinquedo doado, cada carta escrita, será uma forma de mostrarmos que não estamos indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos do Sul. Juntos, podemos trazer um pouco de alegria e esperança para essas crianças”.

Pontos de coleta

-Prefeitura Municipal: Av. XV de Novembro, 1.400, Jardim Planalto

-Unidades escolares municipais: consulte a escola mais próxima

-Cartório: Av. Dr. Fernando Arens, 908 – Centro

-Fundo de Solidariedade: Rua Nossa Sra. das Dores, 326, Centro

-Secretaria de Segurança: Rua Dez de Abril, 629, Centro

A entrega das cartas poderá ser feita nos mesmos pontos de coleta dos brinquedos. Nas escolas, os professores trabalharão a iniciativa com os alunos da Rede Municipal de Ensino.

