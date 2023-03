Prefeitura de Artur Nogueira instala novas câmeras de monitoramento para reforçar segurança

Equipamentos estão sendo colocados em pontos estratégicos e permitem auxiliar o trabalho das forças de segurança, tanto na prevenção, quanto investigação

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Segurança, está instalando quatro novas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, além da reposição de outras duas que estavam inativas, buscando combater a criminalidade no município.

O secretário de segurança, Roberto Daher comenta que, estes novos pontos foram escolhidos unicamente por critérios técnicos, em locais em que sabidamente ocorrem práticas delituosas, especialmente comercialização de entorpecentes e crimes patrimoniais.

LEIA TAMBÉM:

“Certamente a instalação de novas câmeras em muito auxiliará o trabalho das forças de segurança, principalmente porque foram colocadas em locais estratégicos”, disse.

A instalação destas novas câmeras vem ao encontro da política de monitoramento promovida pelo prefeito Lucas Sia (PSD), no sentido de ter policiamento baseado na inteligência policial, com a modernização de equipamentos, assim como de viaturas e armamentos para a Guarda Civil Municipal. O chefe do Poder Executivo destaca que a segurança dos nogueirenses sempre foi um dos grandes compromissos da gestão.

Localização das novas câmeras

Os quatro pontos estratégicos estão localizados nos seguintes endereços:

01- Rua Dario Caetano x Rua Manoel Rodrigues, Sacilloto 2

02- Rua Rosa Arrivabene Rodrigues x Antônio da cunha Claro

03- Rua Antônio Perez Junior x Rua Luis Carline

04- Rua Angelina Mauro Tagliari, ao lado da SP-107

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui