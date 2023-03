Futsal de Artur Nogueira confirma participação na 9ª Taça EPTV de Futsal

Inscrição da equipe foi feita pela Secretaria de Esporte; Campeonato terá abertura em 14 de abril e se estende até 1 de julho

A temporada de 2023 começou animada para a equipe de Futsal Masculino de Artur Nogueira. Isso porque, o time confirmou participação na Taça EPTV 2023. O campeonato, que está em sua 9ª edição este ano, ocorre desde 1985 e é disputado por atletas de toda a região.

A inscrição da equipe foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude. “Estamos montando um time forte para disputarmos com maestria e conquistarmos o título de campeão”, destacou Caio Rodrigues, titular da pasta esportiva.

De acordo com Rodrigues, a convocação dos atletas que irão representar Artur Nogueira está sendo feita pelos professores da Escola de Futsal de Base, Vagner Catão e Sandro Sacilotto.

“Eles usarão como critérios os atletas das categorias Sub 20, que foram campeões da liga de Campinas, dos Jogos Regionais e ficaram entre os oito melhores do Estado de São Paulo nos Jogos Abertos de 2022”, explicou. A própria Secretaria de Esporte fará o cadastro dos convocados.

Artur Nogueira vice-campeão em 87

Essa não é a primeira vez que Artur Nogueira disputa o campeonato. Conforme informações da EPTV Campinas, a cidade chegou à final do torneio em 1987 – na 2ª edição.

Na época, os atletas nogueirenses enfrentaram a equipe de Americana. O placar foi favorável ao adversário, mas Artur Nogueira encerrou a participação com o honroso título de “vice-campeão”. Assista à partida https://globoplay.globo.com/v/10502457/.

Cronograma do Campeonato

Período de inscrições: 20 de fevereiro a 26 de março

Congresso técnico: 6 de abril (quinta-feira)

Abertura: 14 de abril (sexta-feira)

Jogos (segundas e quintas): 17 de abril a 22 de junho

Semifinal: 26 de junho (quinta-feira)

3º e 4º lugares e final: 1º de julho (sábado)

O início da competição é marcado pela cerimônia de abertura, onde torcidas e equipes se encontram pela primeira vez no campeonato. Uma cidade diferente é escolhida para abrigar a celebração a cada ano e o time da sede também participa do primeiro jogo do torneio.

Taça EPTV é referência

O regulamento do campeonato, desenvolvido com apoio da Federação Paulista de Futebol de Salão, é referência em todo o país. Durante dois meses, o evento é acompanhado de perto pela imprensa e há transmissão ao vivo da grande final.

Em nota, o diretor de relações institucionais da EPTV, rádio e eventos, Paulo Brasileiro, afirmou: “O futsal da EPTV, ao longo de sua trajetória, foi ganhando importância, respeito e o envolvimento de todos os apaixonados por este esporte. É um projeto que vai além do esporte, pois integra toda uma região e se tornou um evento esperado por toda a comunidade, que quer ver a sua cidade ser representada em quadra e divulgada pela emissora”.

