Prefeitura de Artur Nogueira faz entrega do 4º Kit-Merenda aos alunos da rede municipal

Vacinação ocorre no drive-thru e na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, aplica a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos maiores de 80 anos e imunossuprimidos, a partir de segunda-feira, 20. A dose adicional está disponível para esse grupo no drive-thru da Unidade Básica de Saúde (UBS) Teresinha Vicensotti, e na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, sem necessidade de agendamento.

Já no caso dos idosos acamados, um familiar ou responsável deve deixar o nome do mesmo no Posto de Saúde em que ele é atendido, para que a equipe de saúde realize a vacina à domicílio. Vale destacar que, no dia da vacina, o idoso deverá apresentar o comprovante das duas doses recebidas, bem como o RG e CPF.

Critérios

De acordo com a pasta, podem receber o reforço da imunização os idosos acima de 80 anos que receberam a segunda dose entre fevereiro e março, ou seja, que completaram 180 dias ou mais da data em que receberam a segunda etapa da vacina. Também podem receber a dose adicional os pacientes imunossuprimidos que completaram 28 dias ou mais da segunda dose.

O grupo de imunossuprimidos inclui pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; pessoas transplantadas; com HIV; que faz uso de corticóides em doses ou de drogas modificadoras de resposta imune; pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

A comorbidade deve ser comprovada no momento da vacinação através de um comprovante médico, como exames, receitas, prescrição ou relatório.

Importância da dose

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Milena Sia Perin, a aplicação da dose adicional é fundamental para garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis ao coronavírus, já que pessoas idosas e imunossuprimidos tendem a não responder de forma plena em termos de quantidade de anticorpos, com tendência de diminuição deles ao longo de seis a oito meses.

“As vacinas aumentam a chamada memória imunológica, produzindo cada vez mais anticorpos ao longo das aplicações. Por isso, a aplicação da terceira dose nestes grupos é essencial, principalmente contra as novas variantes do coronavírus”, destaca.