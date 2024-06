Prefeitura de Artur Nogueira faz Dia D contra Pólio neste sábado , 08

Agenda especial inclui Arraiá do Retreta, encontro de bandas musicias, e concerto com grandes nomes do sertanejo

No dia 24 de junho, a Corporação Musical de Artur Nogueira completa 100 anos de história. A Banda, como é carinhosamente chamada, gerou frutos e alcançou centenas de pessoas através do Projeto Retreta e da Orquestra Sinfônica Jovem. Confira a programação especial promovida pela instituição e Prefeitura.

06 de junho – Arraiá do Retreta

Na quinta-feira, 06, a programação será aberta com o tradicional ‘Arraiá’ na sede do Projeto Retreta, a partir das 19h. O evento será gratuito e aberto ao público, com música ao vivo, brincadeiras, sorteios e venda de comidas típicas.

16 de junho – 1º Encontro de Bandas Musicais / Cerimônia de tombamento da Corporação

Dando continuidade à agenda, no domingo, 16, haverá o 1º Encontro de Bandas. O evento terá início às 9h e, de acordo com o maestro Ricardo Michelino, reunirá convidados e bandas de cidades vizinhas.

No mesmo dia, haverá a cerimônia de tombamento da Corporação Musical 24 de Junho como patrimônio histórico do município.

24 de junho – Arraiá Sinfônico com a Orquestra Sinfônica Jovem

Para fechar as comemorações, na segunda-feira, 24, a Orquestra Sinfônica Jovem fará um espetáculo com participação de grandes nomes do sertanejo.

O concerto terá início às 19h, com estrutura montada no Balneário Municipal. A entrada será gratuita e aberta ao público.

O evento é promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo, e conta com apoio da EPTV Campinas.

Como tudo começou

A Corporação Musical 24 de Junho existe antes mesmo do município de Artur Nogueira. Há 100 anos, houve uma iniciativa do benfeitor Daniel Cesário de Andrade, que não era músico, mas acreditava na importância da existência de uma Banda Musical em cada localidade.

A Banda, portanto, nasceu aqui e foi conduzida por inúmeros moradores do município; dentre eles, destaca-se o querido e saudoso Sr. Nico de Fáveri, que permaneceu na Corporação por mais de 50 anos. O Coreto da cidade, inclusive, hoje leva o nome do senhor Nico, após uma indicação do maestro Ricardo Michelino.



Entre 2009 e 2010, o Projeto Retreta nasceu como um dos frutos da Corporação. Ele foi pensado e idealizado pelo maestro Ricardo Michelino e hoje atende, de forma gratuita, mais de 3 mil alunos – tanto na sede, quanto nas Escolas Municipais.

100 anos: programação completa

Arraiá do Retreta

Data: 06 de junho (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Sede do Projeto Retreta

1º Encontro de Bandas Musicais / Tombamento da Corporação Musical 24 de Junho

Data: 16 de junho (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: ao lado da sede da Corporação (Rua Rui Barbosa, Centro)

Arraiá Sinfônico

Show da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de grandes nomes do sertanejo

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Balneário Municipal

