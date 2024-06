No Dia Mundial do Meio Ambiente, Circulare promove mutirão de descarte de eletrônicos

Doações foram enviadas a cidade de Estrela; no total, Campinas já enviou mais de 185,5 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes no estado

Uma carreta da empresa MB Engenharia seguiu para a cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, transportando 276 carteiras escolares e uma caixa de brinquedos para as vítimas das enchentes. A doação das carteiras foi feita pelos municípios de Americana e de Campinas e a caixa de brinquedos foi montada com as doações de crianças durante a Semana do Brincar.

“Muitas escolas foram prejudicadas e essas carteiras escolares vão permitir a retomada das aulas”, afirmou o prefeito de Campinas, Dário Saadi. Já a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou a solidariedade popular. “Vemos inúmeros esforços generosos de toda a parte para trazer conforto e dignidade aos irmãos gaúchos”, acrescentou.

Campinas já enviou mais de 185,5 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A primeira carreta, enviada em 6 de maio, além de alimentos, levou 20 mil copos e 300 litros de água e meia tonelada de roupas. No mutirão de 11 de maio foram arrecadadas 72 toneladas de produtos, que seguiram em três carretas. No dia 15 de maio, mais uma carreta com 39 toneladas de doações seguiu. No dia 20 de maio, foram 15 toneladas, entre comidas, roupas, água e ração animal. Na mobilização do Dia D, em 25 de maio, foram arrecadadas 58 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul e mais 6,5 toneladas para a Campanha do Agasalho.

Em função da adesão muito grande da população, o que tem dificultado a pesagem adequada, a Prefeitura tem calculado pela pesagem dos caminhões.

A mobilização em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul está utilizando a estrutura da Campanha do Agasalho para recolher as doações. Os pontos de coleta podem ser conferidos em https://campinas.sp.gov.br/sites/campanhadoagasalho2024/. A Campanha do Agasalho já coletou 36,5 toneladas de roupas para Campinas.

Transportadoras

As instituições interessadas em receber pontos de coleta da Campanha do Agasalho e empresas transportadoras que possam contribuir levando as doações devem telefonar para (19) 2116-0165 ou (19) 2116-0281.

A mobilização conta com o apoio das fitas adesivas Adere, usadas para lacrar as caixas de doação, do Diário Campineiro, Grupo EP, Hora Campinas, Rádio Educativa, Jovem Pan Campinas, Conecta FM, Rádio Brasil, Rede Família, TV Câmara, TV e Rádio Bandeirantes, VTV, Grupo Thathi, Correio Popular, Câmara Municipal de Campinas, Recap, Sanasa, IMA e Eletromídia.

