Prefeitura de Artur Nogueira fará distribuição de roupas e agasalhos no Itamaraty

Entrega acontece entre os dias 12 e 14 de julho, na EMEF Alcídia Teixeira Witaker Matteis

A Prefeitura de Artur Nogueira, através do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, fará mais uma entrega de roupas, calçados e cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2023.

Na ação, serão distribuídos agasalhos que foram arrecadados na Campanha “Abrace seu irmão”, liderada pelo Liberdade Motoclube em parceria com o Poder Executivo Municipal. Também serão entregues itens doados por empresas, escolas, igrejas, e a comunidade nogueirense.

As doações serão realizadas na EMEF Alcídia Teixeira Witaker Matteis, localizada no bairro Itamaraty. Os interessados em receber os agasalhos, podem comparecer ao local entre os dias 12 e 13 de julho, das 9h às 16h, e no dia 14 de julho, das 9h às 15h.

LEIA TAMBÉM:

A primeira-dama de Artur Nogueira e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Simone Sia Rissato, ressalta que a Campanha do Agasalho é um projeto essencial para o município e só acontece porque conta com apoio da população. “Agradecemos a todos pelas doações feitas. Com certeza, essa arrecadação trará conforto para nosso munícipes que mais precisam nesse inverno”, disse.

A distribuição atende os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030: ODS 1 – Erradicação da Pobreza; ODS 3 – Saúde e Bem-Estar; ODS 10 – Redução das Desigualdades; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação.

Todos podem ajudar

O secretário da pasta social, Amarildo Boer, ressaltou a importância da campanha e informou à população que ainda é possível fazer doações de agasalhos. Ele incentivou os moradores a contribuírem, explicando que as entregas podem ser feitas de forma simples no Fundo Social do Município.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 325, Centro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui