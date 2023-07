Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso gratuito de venda de marmitas saudáveis

Com 30 vagas disponíveis, inscrições podem ser feitas até o dia 14 de julho; saiba como

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito e on-line “Prepare e Venda Marmitas Saudáveis”. A capacitação, limitada a 30 pessoas, será oferecida pelo Sebrae em pareceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Com carga horária de 20 horas, o curso será ministrado de forma on-line e Ao Vivo entre os dias 20, 24, 25, 26, e 27 de julho, das 18h30 às 22h30. Os links das aulas serão enviados posteriormente.

LEIA TAMBÉM:

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de julho pelo WhatsApp (19) 3827-9719, ou via internet (https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/27134003). Há ainda possibilidade de inscrição de forma presencial no posto Sebrae, sala 68, na Prefeitura de Artur Nogueira – localizada na Av. XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, frisou que o curso será uma excelente oportunidade para os nogueirenses se capacitarem e empreenderem no ramo de marmitas saudáveis. “Essa iniciativa visa incentivar o desenvolvimento econômico local, fornecendo conhecimentos valiosos para os participantes alavancarem seus negócios nessa área promissora”, enfatizou.

Conteúdo do curso

-Legislação e Procedimentos: Boas práticas, higiene pessoal, ambiental, das instalações e insumos; Riscos de contaminação cruzada, multiplicação de micro-organismos e descarte de resíduos; Ingredientes: características, tipos, cortes e possibilidade de cocção; Conceito de saudabilidade; Equipamentos e utensílios: tipos, características e funções.

-Marmita 1: Creme frio de abóbora com ervas frescas; Hambúrguer de banana e fraldinha ao molho pomodoro.

-Marmita 2: Salada verde com tartar de azeitona; Galinhada leve; Crepe integral com calda de frutas.

-Marmita 3: Salada multigrãos com farofa de castanhas; Moqueca de banana com cogumelos; Maçã assada com especiarias e chocolate 70% cacau.

-Finalização e apresentação de marmitas: porcionamento, gramaturas, embalagens e possibilidade de decoração; Sustentabilidade: aproveitamento integral de alimentos e embalagens; Formas de comercialização: produtos, mídias digitais e comunicação; Noções de precificação e venda de marmitas saudáveis.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui