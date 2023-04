Prefeitura de Artur Nogueira economiza com aluguel e VISA passa a atender em novo endereço

Botão de pânico foi uma das pautas

Durante a sessão ordinária do dia 10 de abril, os vereadores de Amparo fizeram uso do tempo destinado à Explicação Pessoal para mencionar as recentes ameaças de ataques a escolas na cidade, e também no país. “Há uma Comissão reunida e trabalhando por nós, o sistema de segurança está empenhado com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Civil. O que não podemos é colocar a cidade em pânico por conta de postagens na internet”, discursou o vereador Farlin Conrado (MDB), que é guarda civil municipal.

Conrado se refere a publicações em redes sociais que citam escolas de Amparo em supostos atentados, com datas anunciadas, após a tragédia ocorrida em uma creche em Blumenau (SC), no dia 5. “Como já anunciado pelo prefeito, em todas as escolas há câmeras de vigilância, viaturas em monitoramento e profissionais atentos”, completou ele, opinando ainda que não vê como solução a disponibilização de um profissional de segurança em cada escola. “É humanamente impossível”, disse.

O vereador Carlos Cazotti (MDB) demonstrou sua tristeza. “Todos nós ficamos estarrecidos com o que está acontecendo em nosso Brasil, crianças indefesas, escolas invadidas e mortes. E agora nos causa repulsa por colocarem esse terror em nossa cidade. Vamos confiar no nosso Comitê (Gabinete Especial de Segurança nas Escolas, criado pelo Executivo) e punir quem faz essas divulgações, porque é crime”, disse.

A professora e vereadora Sílvia Forato (PT) chamou a atenção para as divulgações das próprias pessoas públicas. “É uma situação triste, mas há protocolos a serem seguidos sob os olhares técnicos, formas corretas de agir. Digo isso para não sairmos dando opinião de como deve ser feito, como pessoas públicas, sem tomar esse cuidado”, declarou.

Silvinha lembrou que, na semana passada, ela fez declarações sobre o ambiente escolar atual e como certas atitudes levam à violência. “O abandono das escolas, os discursos de ódio que são incentivados publicamente, discursos de racismo, falas alusivas a ideias nazistas, tudo isso gera consequências violentas”, finalizou.

O vereador André de Oliveira (PP) parabenizou a ação rápida do Executivo em formar o Gabinete Especial e apresentou sua indicação para disponibilizar profissionais fardados e armados nas escolas e também a realização de palestras. “Pensei em policiais/guardas da reserva. Sei que é algo perturbador para as crianças, mas é necessário para a segurança de todos. E também sugiro uma palestra semanal de 15 minutos para os envolvidos nesse trabalho, com treinos práticos para situações como estas. Só quero poder ajudar e tentar amenizar o medo dos pais”, disse.

Como nova sugestão prática ao Executivo, o vereador Pastor Elson Batista (PL) indicou a instalação de ‘botão de pânico’ para as unidades escolares, não apenas para ataques maiores como estes. “Sabemos que foram casos pontuais, mas há situações como briga interna de alunos, com uso de estiletes e tesouras, disponíveis na sala de aula. Nestes casos, o monitoramento e as portas de detector de metal não resolveriam, mas o botão de pânico sim”, comentou. Pastor Elson ressaltou que o principal, ao analisar os ataques em escolas, é que está faltando Deus na vida das pessoas. “Falta o amor pelas pessoas, a empatia, porque às vezes não existe dentro de casa. Essas crianças, muitas vezes, são instigadas a brigar, bater, devolver a ofensa”.

A vereadora Alice Veríssimo (União), que foi secretária municipal de Educação até dezembro de 2022, reforçou que o monitoramento já acontece em todas escolas e creches do município, mas que novas ações podem ser pensadas. “Treinamento com diretores das escolas já está acontecendo e o botão de pânico será adotado. Precisamos também de um programa interno nas escolas para que alunos e funcionários saibam lidar com esse tipo de situação de violência. Precisamos tratar o ambiente escolar, o bullying, o dia a dia deles. Vimos de um tempo onde o armamento era estimulado, e não é por aí que se resolve. Temos que criar nas nossas escolas ambientes menos violentos, abertos à convivência familiar, da comunidade, para se sentirem corresponsáveis por aquele ambiente”, finalizou.

O presidente da Casa, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), também destacou os valores morais e pessoais. “Projetos de segurança são necessários, mas temos que pensar na questão da criança, da família. O mais importante é cuidar dentro de casa, apresentar valores pessoais, ensinar e exigir o respeito. Fica a reflexão”.

