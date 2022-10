Prefeitura de Artur Nogueira divulga novas 40 vagas em empresa de telemarketing

Ação foi promovida pela Secretaria de Agricultura na quinta-feira, 20; foram 3.281 unidades de galões, e aproximadamente 50kg de embalagens flexíveis

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com a Secretaria de Agricultura, realizou, na quinta-feira, 20, mais uma ação do projeto Embalagem Legal. A iniciativa estreitou laços com os produtores rurais que se uniram e destinaram mais de 3 mil embalagens vazias de defensivos agrícolas para a reciclagem. Realizada na Casa da Agricultura, a coleta aconteceu em parceria com a Coplacana, Sistema Campo Limpo e Afocapi.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, comenta que o Dia da Embalagem Legal buscou dar uma destinação correta às embalagens usadas e conscientizar os agricultores sobre a importância da ação.

Segundo Boer, foram recolhidas 3.281 unidades de galões, e aproximadamente 50kg de embalagens flexíveis. Em 2021, a secretaria recebeu cerca de 2 mil embalagens. Para o secretário, o aumento expressivo da coleta está relacionado aos trabalhos de conscientização realizados pela pasta junto aos produtores locais.

“É de responsabilidade de todos nós manter o meio ambiente e o ecossistema livre de poluentes, que se tornam um risco para as fontes hídricas e para o sustento da vida animal e vegetal da área. Afinal, sem esta importante ação, é bem provável que grande parte do material recolhido teria sido descartada em aterros”.

Coplacana

A Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo (COPLACANA) foi a primeira cooperativa de plantadores de cana a ser fundada no Estado em 1948, com o objetivo de oferecer insumos e assistência ao produtor rural.

Afocapi

Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (AFOCAPI) é uma entidade que atua em defesa de questões que envolvem os fornecedores de cana-de-açúcar. Possui uma forte representação em assuntos políticos, sociais, econômicos e tecnológicos.

Agricultores de Artur Nogueira destinam mais de 3 mil embalagens para reciclagem

