Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso de auxiliar administrativo com bolsa-auxílio

Capacitação é gratuita e oferecida por meio do programa Via Rápida do Governo de SP

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do programa Via Rápida do Governo do Estado de São Paulo, oferece vagas para um curso on-line e totalmente gratuito de Auxiliar Administrativo. Os interessados que atenderem as exigências como estar desempregado e ter acima de 16 anos, contarão com uma bolsa-auxilio no valor de R$210, durante o período de formação.

As inscrições devem ser feitas até o dia 06 de agosto, via internet, clicando aqui. A princípio, serão oferecidas 30 vagas, podendo ser ampliadas dependendo da procura. Da mesma forma, caso não atinja o número mínimo de 30 inscritos, não será possível fechar a turma. Os interessados terão a confirmação da inscrição pelo e-mail informado no site.

A capacitação será ministrada em plataforma disponibilizada pelo Estado, com carga horária de 60 horas, sempre das 18h às 22h. As aulas on-line e ao vivo têm previsão de início para a segunda quinzena de agosto. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) pondera que os munícipes devem estar preparados profissionalmente para quando a pandemia acabar. “O investimento em qualificação profissional é uma ótima estratégia para a retomada da economia. A união com o Governo do Estado de São Paulo amplia as oportunidades de qualificação profissional em nossa cidade e ajuda pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho que, cada vez mais, exige profissionais preparados. Este momento é propício para os trabalhadores se qualificarem”, pontua.

De acordo com a Administração, o curso capacita o aluno para auxiliar nas atividades administrativas empresariais, preparando arquivos e documentos nos processos de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico.

Além disso, o curso dará apoio em atividades empresariais; no recebimento e solicitações às diversas áreas da organização; atendimento de clientes internos e externos; pesquisas e coletas de informações; redação, organização, arquivamento e controle de documentos administrativos físicos e digitais; além de visão sistêmica para compreender os processos envolvidos.

O curso é um oferecimento do Governo do Estado, sendo assim, a Prefeitura de Artur Nogueira não se responsabiliza pelo número de vagas, organização ou pagamento da bolsa-auxílio. Todas as informações, bem como processo de inscrição, podem ser obtidas no site.

Bolsa-auxílio

Para ser contemplado com a bolsa-auxílio, o candidato precisa estar desempregado, não estar recebendo benefícios como seguro-desemprego ou previdenciário, ser alfabetizado, estar formalmente matriculado no curso do Via Rápida, entre outras exigências. O estudante será considerado apto a receber a bolsa-auxílio pelas informações prestadas na inscrição.

A bolsa-auxílio será paga após 10 dias de aula, podendo ser realizado, inclusive, após o término do curso, por meio de voucher que poderá ser sacado na rede bancária do Banco do Brasil ou 24 horas. Após disponibilização da bolsa-auxílio, o valor ficará à disposição do estudante pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que o prazo não é prorrogável.

O benefício é oferecido desde que o aluno cumpra todos os requisitos da turma em que está matriculado, incluindo a contagem de faltas. Ao finalizar o curso, o aluno contará com certificado. Outras informações sobre a bolsa podem ser obtidas no site do Via Rápida.