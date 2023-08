Prefeitura de Artur Nogueira continua investindo em novas obras de melhorias nas escolas

Trabalho envolve pinturas externas e internas nas paredes e chão, restauração de quiosques em parquinhos, concretagem de calçadas, etc

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, tem dado continuidade nas obras de melhorias nas escolas municipais, visando manter ambientes seguros, funcionais e estimulantes para os estudantes.

Dentre as melhorias em andamento, destacam-se pinturas externas e internas nas paredes e chão, restauração de quiosques em parquinhos, concretagem de calçadas, bem como aprimoramentos na parte elétrica, hidráulica, entre outros.

O esforço da Prefeitura se concentra especialmente em escolas que apresentaram pontos críticos que demandavam atenção imediata. No entanto, a Secretária de Educação, Débora Sacilotto, enfatiza que todas as unidades educacionais do município estão no radar e receberão melhorias.

“Estamos comprometidos em proporcionar ambientes escolares mais adequados e acolhedores para nossos alunos. As melhorias que estamos realizando demonstram o compromisso com nossos alunos, e nossa intenção é garantir que todas as escolas de Artur Nogueira continuem oferencendo uma educação de qualidade”, frisa.

Vale lembrar que, no início do ano, as 24 unidades receberam nova identidade visual na parte externa, e os sistemas de segurança foram reforçados, com câmaras de monitoramento.

