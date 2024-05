Nesta sábado, 11, tem Feira Noturna no Parque Santa Maria

Durante todo o mês de maio, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna está intensificando suas atividades de conscientização no trânsito, em comemoração ao Maio Amarelo, por meio do Programa Municipal de Educação Para o Trânsito “Compromisso com a Vida”. O projeto é uma parceria com a empresa Be Life Personal & Laboral.

Uma equipe composta por duas assistentes de gestão pública e duas professoras da rede municipal de ensino de educação infantil está conduzindo uma série de ações para promover a cultura de segurança e gentileza nas vias públicas.

As atividades incluem blitz de educação no trânsito na entrada e saída dos turnos nas empresas, dinâmicas com óculos simuladores de embriaguez e palestras de direção defensiva. O projeto, que vem crescendo ao longo deste ano, expandirá seus limites para além do município, alcançando empresas localizadas em municípios vizinhos, como Holambra e Santo Antônio de Posse.

O foco principal deste ano é conscientizar os motociclistas, já que a grande maioria dos acidentes envolve esses condutores. Dessa forma, a equipe estará presente em diversas empresas, como Unicharm, Freseneius, Snellog, La Rondine, Giobert, Infotec (Holambra) e Adata (Santo Antônio de Posse).

Além das ações nas empresas, a Secretaria de Mobilidade Urbana também participará de um evento em parceria com o Corpo de Bombeiros para realizar uma simulação de acidente de trânsito, buscando sensibilizar ainda mais a população sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Secretaria de Mobilidade Urbana em promover uma convivência harmoniosa e segura no trânsito, visando reduzir os índices de acidentes e preservar vidas.

