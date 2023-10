Prefeitura de Artur Nogueira anuncia aulas de voleibol e futsal no CEU das Artes

Com tema “Faça do atendimento uma ótima experiência”, evento acontecerá no dia 24 de outubro, das 18h30 às 20h30, na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove a palestra “Faça do atendimento uma ótima experiência”, que acontece no dia 24 de outubro, uma terça-feira, das 18h30 às 20h30, na Câmara Municipal. As vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever até segunda-feira, 23, na sala 68 do posto Sebrae, localizada na Avenida XV de Novembro, número 1400, Jardim Planalto. É importante ressaltar que o requisito para participar é ter, no mínimo, 18 anos.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a palestra auxilia a compreender como se faz um bom atendimento, capaz de satisfazer e fidelizar o cliente. “O bom atendimento pode alavancar os resultados de uma empresa ou comércio. A capacitação dará as ferramentas para que isso seja feito da forma mais eficaz possível”, frisou.

A palestra

A palestra apresenta estratégias de bem atender e se relacionar com os clientes, abordando tópicos como:

– Desafios no atendimento ao cliente;

– Técnicas de conquista, manutenção e fidelização de clientes através do atendimento;

– Como realizar um bom atendimento.

Para mais informações, os moradores devem entrar em contato pelo telefone (19)3827-9719.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui