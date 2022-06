Prefeitura de Amparo interdita novamente ponte da divisa com Morungaba

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Saúde, passou a ampliar equipes e horários de atendimento, a partir desta terça-feira, 31, tendo em vista o aumento na procura por atendimento em Saúde por sintomas gripais.

Segundo a diretora do Departamento de Saúde, Marla Stranieri, houve um aumento de testes com resultados positivos de Covid no município, porém todos os casos estão sob controle e apresentam sintomas leves sem necessidade de internação.

“Diante deste cenário, após uma reunião com a equipe de saúde será ampliado o número de profissionais no Hospital Municipal. Contaremos com o apoio de mais um médico plantonista de 12 horas no Pronto Atendimento”, explicou a diretora de Saúde.

A reunião foi realizada na tarde de ontem e contou com profissionais da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, do Hospital Municipal, da Saúde Bucal, da Equipe Socorrista, da Farmácia Municipal, do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), do Transporte da Saúde e de todas as Unidade Básicas de Saúde (UBS).

A diretora também destaca a orientação para que as pessoas com sintomas gripais ou com sintomas de Covid procurem diretamente a Vigilância para testagem rápida e orientações. A Vigilância também estará com atendimento em horário ampliado, das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Atílio Martins, s/nº – Brumado.

Os munícipes que precisarem de atendimento de rotina devem procurar pela Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e evitar o Hospital. O número de vagas, para atendimento com médico clínico geral e médico pediatra, também foi ampliado nas UBS.

Para evitar filas ou aglomerações, a Farmácia Municipal do Centro de Saúde Dr. Romeu Bueno de Aguiar também ampliou o atendimento que está com novo horário de funcionamento – segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e, aos sábados, das 8 às 12 horas.

Vale destacar que o atendimento no Pronto Atendimento do Hospital Municipal é destinado somente para casos de urgência e emergência.