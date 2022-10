Prefeitura de Amparo entra na Justiça para garantir o serviço do Transporte Público Municipal

Amparo fechou a participação com o Basquetebol nos Jogos Abertos do Interior com resultado inédito na história. A equipe foi a sexta colocada no geral, após passar a primeira fase e as oitavas de final, jogando em São Sebastião, no Litoral do Estado.

No domingo, 09, a equipe masculina de Basquetebol de Amparo jogou partida válida pelas quartas de finais da competição e foi eliminada pela equipe de Sorocaba pelo placar de 74 a 41.

Mesmo com o placar negativo, Amparo sai da disputa com uma boa e satisfatória impressão. No mata-mata, o time enfrentou um elenco profissional que disputa o NBB – Novo Basquete Brasil, liga profissional da elite da modalidade.

Até metade do terceiro quarto, Amparo fez um jogo equilibrado. “Demos muito trabalho ao nosso adversário. Saímos de cabeça erguida. Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e, principalmente, aos incentivadores e apoiadores do esporte”, ressalta Du Neves, atleta e coordenador da modalidade, em Amparo.

