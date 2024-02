Prefeitura de Amparo distribui uniformes e kits escolares gratuitos para 5 mil alunos na rede municipal de ensino

Durante o Carnaval, a cidade registrou um aumento nas atividades econômicas

O Carnaval de Amparo, realizado de 09 a 13 de fevereiro na Praça Pádua Salles e nos distritos da cidade, foi um verdadeiro sucesso, atraindo cerca de 150 mil foliões de diversas cidades do Circuito das Águas Paulista, São Paulo Capital e outros estados. O evento se consolidou como um dos maiores do interior do estado, gerando impactos significativos na economia local e promovendo uma atmosfera de diversão segura e familiar.

Durante o Carnaval, a cidade registrou um aumento nas atividades econômicas. Hotéis, comércios de roupas, acessórios e alimentação experimentaram um crescimento, registrando mais de 90% de ocupação nos leitos hoteleiros e um aumento de mais de 50% nas vendas.

LEIA TAMBÉM:

A estimativa é que o evento tenha injetado 50% a mais do valor registrado no Carnaval de 2023 na economia local, o número é equiparado a pesquisa feita durante o Festival de Inverno, que mostra a média de consumo por pessoa. Outro dado importante foi a geração de empregos, que registrou cerca de 700 empregos, entre diretos e indiretos.

O Carnaval de Amparo contou com uma programação diversificada que agradou a todos os públicos. Com 24 blocos carnavalescos, bandas locais e nacionais, matinês para as crianças, oficinas e exposições carnavalescas, a festa ofereceu entretenimento para todas as idades. A presença de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas apresentações reforçou o compromisso com a inclusão.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui