Prefeitura de Amparo anuncia reforço na educação em 2024 e desmente Fake News em reunião da Câmara Municipal

A Prefeitura da Estância de Amparo anuncia a realização de Audiências Públicas fundamentais para a revisão do Plano Diretor do município. Os encontros estão agendados para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, às 19h, em locais estratégicos para melhor atender a comunidade.

As reuniões acontecerão no dia 12/12, no Salão Paroquial no Distrito de Três Pontes; no dia

13/12, na Câmara Municipal de Amparo e dia 14/12, no Salão Paroquial no Distrito de Arcadas. Todas as audiências serão feitas às 19h.

Nessas ocasiões, a Secretária de Desenvolvimento Urbano apresentará a minuta do novo Plano Diretor, destacando suas principais alterações e propostas para o planejamento do desenvolvimento urbano nos próximos anos. A participação ativa da população é essencial para assegurar uma gestão participativa e alinhada às necessidades da comunidade.

A revisão do Plano Diretor é uma oportunidade crucial para a construção coletiva do futuro de Amparo, e a presença dos cidadãos nas audiências é um passo vital para garantir que as decisões reflitam as expectativas e anseios da população.

A Prefeitura convida toda a comunidade a participar dessas importantes Audiências Públicas, contribuindo para a construção de uma cidade mais planejada, inclusiva e sustentável.

