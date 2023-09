Prefeitura anuncia base própria da ROMU de Artur Nogueira

O SINDMETAL Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul mais uma vez se fez presente na linha de frente pela reestruturação das Gerências e Agências Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Na sexta-feira, 15 de setembro, as demandas dessa luta que vem sendo travada coletivamente pelas centrais sindicais foram levadas diretamente ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em encontro histórico com os representantes dos trabalhadores ocorrido no Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas.

O ministro, que tem longa vivência dentro do movimento sindical, manifestou seu apoio e apreço pela iniciativa do Grupo de Trabalho, reconhecendo a importância vital de se ter um Ministério do Trabalho e Emprego funcional e eficiente. Deixou claro que compreende profundamente a crise que atinge as delegacias do Ministério do Trabalho e Emprego e o esforço que será necessário para superá-la. Destacou, no entanto, que por meio de iniciativas como essa e do engajamento da sociedade e da classe trabalhadora o governo pode direcionar seus esforços de maneira mais precisa e eficaz.

O encontro, mais uma vez, deixou claro para todos os presentes a necessidade da valorização dos servidores administrativos do MTE, não apenas os que fazem parte das fiscalizações, mas de todo o seu coletivo. Aumentar o seu efetivo e implantar um plano de carreira que possibilite a otimização profissional do servidor tornou-se uma bandeira urgente a ser levantada e defendida.

O presidente do SINDMETAL, José Francisco Salvino – Buiú, e o assessor sindical Joaquim Amorim, representando os trabalhadores e trabalhadoras da base e a CTB neste debate, reforçaram junto ao ministro a urgência de que o Ministério do Trabalho e Emprego retome o papel de protagonista nas políticas públicas relacionadas ao trabalho, emprego e a renda.

“Isso inclui fortalecer a fiscalização, garantir um sistema de proteção para o emprego digno, combater a discriminação, assegurar uma remuneração justa e igualitária entre homens e mulheres, promover a inclusão social e combater a precarização e o trabalho escravo”, resumiu Joaquim.

