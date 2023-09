Jaguariúna Rodeo Festival 2023: Deezer marca presença em mais um evento do Circuito Sertanejo

Evento, que começa na sexta-feira, 22, e movimenta diversos setores do município

O Jaguariúna Rodeo Festival, que começa nesta sexta-feira, 22, gera 800 vagas de emprego diretas e indiretas e, com isso, provoca um aumento de 80% na economia local, considerando a movimentação na festa do peão e os reflexos nas redes de comércio, hotéis e alimentação. As informações são do governo municipal e da Associação Comercial e Indústrial da cidade (ACI).

De acordo com informações da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, os empregos gerados costumam ter início um mês antes da festa e a maior parte se encerra ao fim do rodeio.

LEIA TAMBÉM:

“Quando há necessidade no munícipio, muitas dessas vagas podem ser tornar efetivas, então além dos benefícios econômicos para a cidade, é uma oportunidade para quem está precisando inicialmente de uma renda e, quem sabe, possa efetivar, voltar ao mercado de trabalho”, destacou Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, chefe da pasta.

🔎 Quais as profissões?

As funções mais demandadas durante o Jaguariúna Rodeo Festival são:

📌 Garçom;

📌 Faxineiro (a);

📌 Seguranças;

📌 Cozinheiro (a)

Em média, o Jaguariúna Rodeo Festival contrata 500 pessoas para funções como seguranças, manobristas, auxiliares de limpeza, cozinheiros e garçons, que atuam principalmente em hotéis e restaurantes locais. Além disso, são contratados outros 300 trabalhadores para a montagem, desmontagem do evento, segurança e equipe de limpeza.

“Essas funções desempenham um papel fundamental para garantir que os visitantes tenham uma experiência segura e agradável durante o evento”, destacou a secretária.

🏨 Hotéis

A ocupação da rede hoteleira também é um termômetro para a economia de Jaguariúna no período da festa. Durante o evento, os hotéis da cidade operam com 100% de ocupação, com visitantes vindos de várias partes do Brasil em busca de entretenimento e experiências proporcionadas pelo rodeio.

“É sempre um período que movimenta muito a cidade, os hotéis já estão com 100% da lotação e essa procura também faz com que os preços aumentem. Aluguel de chácaras também se intensificam nesse período”, comentou Paulo Cestari, que é gerente de hotel.

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna aponta que, no comércio, ocorrerá aumento principalmente no segmento de roupas do segmento country, correspondendo a 20% de aumento nas vendas de vestuário, além de um percentual significativo no transporte como taxi, Uber e vans.

O setor gastronômico, segundo a entidade, também é beneficiado. Durante a festa, o movimento nos restaurantes e estabelecimentos locais registra crescimento de até 60% em relação ao comércio local.

🤠 Setor de rodeios em alta

Considerando as métricas nacionais, a Confederação Nacional de Rodeios (Cnar) aponta que a expectativa para 2023 é de crescimento de aproximadamente 10 % em comparação com o ano passado.

Em 2022 foram 900 eventos do segmento de rodeios no ano com uma movimentação financeira de aproximadamente R$8 bilhões. Fonte: g1

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui