Prefeitos e secretários de Educação da RMC discutem soluções tecnológicas e de gestão

Na regional Campinas, com mais de 50 municípios, 82% dos empresários esperam aumentar o faturamento; índice supera a média nacional de 79%, aponta pesquisa

Os restaurantes da região de Campinas estão otimistas para o Dia dos Namorados, que acontece na próxima segunda-feira 12. Mesmo com a data comemorada em uma segunda-feira, a expectativa do setor é de um crescimento de 25% a 30% neste ano sobre a mesma data do ano passado, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas junto aos associados de cerca de 50 municípios de sua área de atuação. Para esse ano, os estabelecimentos estão adotando como estratégia a ampliação do período de comemoração, aproveitando o feriado prolongado e o final de semana para tentar reduzir as filas já normais no dia.

A pesquisa realizada pela entidade junto aos associados da regional aponta que 82% dos comerciantes – quatro em cada cinco – esperam aumento no faturamento no Dia dos Namorados, em relação à mesma data do ano passado. O índice supera a expectativa nacional, que é de 79%. Dos que esperam aumento, para 60% do total o aumento deverá ser de até 30%.

Segundo a pesquisa da entidade, diversos restaurantes já começam a oferecer pratos comemorativos a partir da próxima quinta-feira, dia 8, e esperam uma intensificação do movimento a partir da sexta-feira. “Essas estratégias de antecipar a data teve início um ano antes da pandemia e está voltando neste ano”, explica Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas. “O dia 12 é a data de maior movimento no ano para as casas, o que acaba gerando filas de espera. Para amenizar esse problema para os clientes, elas estão retomando a ampliação da data, ainda mais neste ano, quando o Dia dos Namorados cai em uma segunda-feira”.

Para quem vai deixar para comemorar a data no próprio dia 12, a Abrasel sugere que os casais procurem saber antecipadamente se o restaurante escolhido oferece a opção de reservas, para evitar as filas de espera. Outra recomendação é que os casais procurem chegar com antecedência, já que a maior parte dos estabelecimentos funciona pelo sistema de ordem de chegada do cliente.

Contratações

A data comemorativa também abre espaço para contratações, especialmente de temporários. “A maioria dos estabelecimentos ouvidos pretende contratar temporários para atender a demanda, já que muitos enfrentam defasagem em seus quadros, com a falta de mão de obra fixa”, explica o presidente da Abrasel Regional Campinas

Faturamento

Outro dado levantado pela pesquisa aponta que 20% das empresas da região tiveram prejuízo em abril, maior que os 18% apontado em março. 42% tiveram lucro e 37% trabalharam em equilíbrio.

