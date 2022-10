Prefeitos do MDB decidem apoiar Tarcísio de Freitas no 2º turno

Prefeitos do MDB no estado de São Paulo, liderados pelo prefeito Gustavo Reis, decidiram pelo apoio ao candidato a governador do Republicanos, Tarcísio de Freitas, no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30 de outubro. O partido tem 58 prefeitos em São Paulo, quase 10% do total do estado.

A decisão foi tomada na noite desta terça-feira, 04, durante reunião online comandada pelo prefeito de Jaguariúna e coordenador das campanhas do MDB no estado, Gustavo Reis.

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, destaca que o MDB é um partido de raízes democráticas e a vontade da maioria sempre irá prevalecer nas suas decisões partidárias. “A força do MDB é o seu compromisso inegociável com a democracia”, completa o presidente do MDB”, diz.

Para Gustavo Reis, presidente da Associação Nacional dos Prefeitos do MDB, o partido valoriza a opinião dos seus integrantes e respeita a escolha da maioria. “O MDB tem compromisso com São Paulo e o Brasil. A sua história está diretamente ligada ao fortalecimento da democracia”, destacou.

