Tarcísio recebe apoio do MDB estadual e reforça importância de parceria com as prefeituras

Aliança foi selada nesta quarta-feira, 05, em São Paulo, em cerimônia com lideranças do MDB e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes

Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, recebeu nesta quarta-feira, 05, o apoio do MDB estadual em sua campanha do segundo turno para o Palácio dos Bandeirantes. ”Essa aliança me deixa extremamente feliz e honrado. O MDB é um partido de muita tradição, de muita história no Brasil. É um partido de excelentes quadros e que soma conosco nesse projeto que será vitorioso e vai proporcionar transformação para o estado de São Paulo”, disse Tarcísio, ao lado de Baleia Rossi, presidente do MDB, de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, e outras lideranças e prefeitos emedebistas.

O candidato do Republicanos, mais votado no primeiro turno, deu aos prefeitos a garantia de continuidade nos serviços que estão funcionando, e de modernização e celeridade na administração estadual. “Conversamos com os prefeitos e demos a garantia da continuidade das políticas públicas, dos convênios e das obras. Políticas boas precisam ser preservadas. O que a gente quer é dar modernidade, uma acelerada onde precisa”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Ao lado de Ricardo Nunes, prefeito da Capital, Tarcísio afirmou que vai trabalhar em parceria com a administração municipal para resolver questões históricas aguardadas pelos paulistanos. “Vamos ter um alinhamento total com a Prefeitura de São Paulo para fazer a diferença na vida do cidadão. Algumas pautas a Prefeitura não consegue fazer sozinha e o Estado não consegue fazer sozinho. Essa aliança dos dois vai gerar excelentes resultados”, disse o ex-ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui