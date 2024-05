Bingo beneficente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna é um sucesso

Ponto de arrecadação e distribuição de doações ao RS localizado na Rua Maranhão, nº1466

A sociedade civil mobilizou-se em prol de um único objetivo: ajudar as milhares de pessoas do Rio Grande do Sul (RS) que enfrentam os reflexos da maior tragédia climática já acometida ao estado. O ponto principal de arrecadação e distribuição em Jaguariúna está localizado na Av. Maranhão nº1465, onde chegam as doações também de Santo Antônio de Posse e municípios vizinhos.

Este é o “SOS RS Na Lenha”. Grupo formado por voluntários que ajudam na triagem das roupas, produção de kits de higiene e limpeza, carregamento e descarregamento de doações, entre outras.

Alexandre “Gaúcho”, que encabeçou a ação há mais de 15 dias, tem contatos em diferentes cidades do Estado do Rio Grande do Sul e com isso tem direcionado as doações de acordo com as necessidades de cada local. Já saíram cerca de 22 cargas de Jaguariúna com destino a Candelaria, Canoas, Taquari, Porto Alegre, Rocca Sales, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Montenegro, Veranópolis, Cachoeirinha, São Sebastião do Caí, São Leopoldo, Guaíba, Bento Gonçalves eParobé.

Como porta-voz e organizador, juntamente com sua esposa Mônica Kologeski e irmãs Loezi e Lucielly Cunha, Alexandre solicita que a doação de água sanitária e demais produtos de limpeza seja intensa. Escovas de dente, fraldas infantis, fraldas geriátricas, absorventes, desodorantes e demais produtos de higiene também estão com a demanda alta e são necessários, assim como alimentos.

LEIA TAMBÉM:

É preciso que as doações não cessem, pois agora, quase 20 dias depois que a mobilização começou, 450 cidades das 497 do Estado têm algum relato de problema relacionado aos temporais, com 2,1 milhões de pessoas atingidas.

A mobilização não pode parar e é importante que as doações continuem ao longo dos meses, pois é um problema que levará tempo para ser reparado. Se não for possível fazer uma doação em dinheiro ou produto, ajude sendo uma fonte de informação segura e verdadeira; disponibilizando seu local de trabalho como ponto de doação ou sendo um voluntário no posto de arrecadação mais próximo.

Os braços nesse momento são importantes para descarregar cargas e realizar a triagem dos itens. Tudo está sendo encaminhado embalado e etiquetado. Um trabalho manual, que vale tanto quanto qualquer valor. Portanto, lembre-se, toda ajuda importa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui