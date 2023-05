Prefeito Gustavo Reis retorna de licença médica com agenda movimentada

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, retornou às atividades enquanto chefe do executivo após uma cirurgia cardíaca e, apesar de ainda estar em processo de cicatrização, cumpre agenda intensa.

No mesmo dia de seu retorno recebeu no município o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Nesta semana, a agenda de compromissos iniciou em Brasília, em reunião com a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet. Juntamente com o presidente da SKY, Dario Wethein, e o Ex-Embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinos, o prefeito apresentou para a Ministra algumas alternativas para a democratização do acesso a conectividade no Brasil, inclusive em Jaguariúna.

“Como vice-presidente de Telecomunicação da Frente Nacional de Prefeitos carrego essa bandeira comigo e encontrei na SKY e na Ministra Simone os parceiros ideias. Queremos a nossa cidade e nosso País cada vez mais conectado, cada vez mais inteligente”, diz Gustavo.

Prefeito Gustavo Reis e secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia

Aproveitando a agenda em Brasília, o prefeito de Jaguariúna encontrou o secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia. Na pauta com o secretário Gustavo tratou das Casas Populares do Programa Minha Casa, Minha Vida para Jaguariúna. “Tenho certeza que o Denis, juntamente com o Ministro Jader Filho, e o Deputado Federal e Presidente Nacional do MDB, Baleia Rossi, serão grandes parceiros do município nesta importante luta”, diz.

A agenda do prefeito foi extensa, coisa que Gustavo disse que não faria, já que ainda está em recuperação. Mas, ele afirma que vale a pena o esforço.

Licença

No dia 28 de abril o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, passou o cargo interinamente para sua vice, Rita Bergamasco. Reis se afastou do executivo em virtude de uma cirurgia, onde após um check-up em 2020 Gustavo descobriu um problema no coração. Ele retornou para o cargo no dia 26 de maio.

