Prefeito e secretário de Serviços Urbanos de Pedreira visitam Usina de Transformação e Segregação de Resíduos de Lixo Orgânico

Com degustação e ofertas exclusivas, evento acontece nesta sexta-feira e sábado, na loja da cidade

Pedreira recebe, nesta semana, a Feira dos Queijos e Vinhos, realizada pelo Covabra Supermercados, quando os clientes terão a oportunidade de degustar produtos e aproveitar ofertas especiais. A feira, que se tornou uma tradição da rede, acontece anualmente em todas as unidades e apresenta novidades e opções tradicionais. Em Pedreira, o evento acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23, na unidade da cidade, das 11h às 19h.

O mercado de vinhos cresceu nos últimos anos, chegando a 51 milhões de pessoas que consomem a bebida com regularidade no Brasil em 2021, segundo dados da consultoria Wine Intelligence. Na rede Covabra Supermercados, as vendas no setor mantiveram o crescimento registrado nos últimos anos, com um aumento de 8% em 2022.

A feira contará com a presença de vinícolas e importadores, como Góes, La Pastina, Concha y Toro, Barrinhas, Cantu, Merit, Casa Flora e Italiamais, com diversas opções de vinhos. Na parte de queijos, PJ e Tirolez apresentarão seus produtos. Gallo estará no comando dos azeites para harmonizar.

“Esta é uma experiência que proporcionamos aos nossos clientes e também aos fornecedores, com o contato direto do produtor e o consumidor final. Na rede, todas as lojas têm adega, que conta com mais de 500 rótulos das principais regiões produtoras de vinho do Brasil e do mundo. Também temos uma grande variedade de queijos, pães de fabricação própria, azeites para acompanhar a bebida e serviço de sommeliers em 90% das unidades, que auxiliam na escolha da melhor opção”, completa Fabio Saito, gerente de compras do setor de bebidas da rede de supermercados.

Além da feira, que passará por todas as unidades do Covabra Supermercados, a rede de supermercado conta com festivais de ofertas, com diversos descontos para os clientes Bem-Estar, programa de fidelidade gratuito.

Para conferir a agenda completa e saber por onde o evento passará, acesse o hotsite da Feira Sabores de Inverno do Covabra Supermercados.

