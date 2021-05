Prefeito de Amparo diz que novas medidas restritivas serão inevitáveis

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, firmou uma parceria com o Instituto de pesquisa e Inovação, com apoio da Invest SP, uma agência de promoção de investimentos e competitividade em São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, para a criação de um Polo de Transformação e Inovação Digital em Amparo.

O polo, que será instalado na cidade ainda neste ano, atenderá todo o Circuito das Águas Paulista no âmbito tecnológico, empreendedor e de inovação. A sede contará com uma enorme estrutura de computadores, salas de reunião e salas de co-working, além de oferecer cursos de capacitação voltados à demanda da economia local. Os cursos serão relacionados à tecnologia, inovação e empreendedorismo, numa parceria entre a iniciativa pública e privada.

A chegada do Polo de Transformação e Inovação Digital traz muitos benefícios para Amparo e revoluciona o mercado de trabalho da região , atraindo novas empresas, startups e incubadoras para essa região. O incentivo ao trabalho na área digital e de inovação fomenta a economia e atrai investimentos e empresas especializadas para a região do Circuito das Águas, gerando cada vez mais desenvolvimento e empregos.

A longo prazo, estima-se que a implantação de um polo tecnológico com essa estrutura em Amparo possa gerar, em 10 anos, mais de 100 mil empregos e mais de 780 milhões de reais que estarão girando na economia de toda a região anualmente.

Com a sede, Amparo será responsável por exercer o papel protagonista na difusão da cultura de inovação do Circuito das Águas Paulista e também por fomentar o desenvolvimento de toda a região.

O Instituto de pesquisa e Inovação, com apoio da Invest SP e Secretaria Regional de Desenvolvimento Econômico tem parceria com a ETEC e várias outras empresas privadas que serão anunciadas hoje às 20h na live realizada pela agência no link https://www.facebook.com/101710425347214/posts/128156102702646/ e transmitida também no Facebook da Prefeitura de Amparo.