Prefeito de Amparo busca apoio regional para manutenção da Santa Casa Anna Cintra

A última vez que as fontes da praça estiveram em pleno funcionamento foi há 16 anos e agora serão entregues a população

A Prefeitura da Estância de Amparo e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo farão a inauguração da revitalização da Praça Pádua Salles e o retorno do funcionamento das fontes do local. O evento será realizado nesta sexta-feira, 21, na praça, às 10h, com a participação do Secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, autoridades e a população.

A obra realizada com recursos do Departamento de Desenvolvimento das Estâncias Turísticas (Dadetur) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Estância de Amparo teve um investimento total de mais de R$1,2 milhão.

As fontes da praça estavam sem funcionar há 16 anos e passaram por uma completa reestruturação. Destaque especial foi dado à maior fonte, que funcionará ao movimento do som de músicas, que serão tocadas diariamente na praça. Agora, a população e os turistas terão a oportunidade de vivenciar novamente a beleza e a grandiosidade desse patrimônio histórico do município.

