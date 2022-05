Poupatempo Amparo é inaugurado

Fenômeno ocorre entre o domingo e segunda-feira, 15 e 16 de maio, e é considerado o maior evento astronômico do ano com visibilidade total na região; programação começa às 21h e até Saturno vai dar o ar da graça

O Polo Astronômico de Amparo abre o complexo ao público para a sessão especial de observação do eclipse lunar total, considerado o maior evento astronômico de 2002. A programação ocorre entre a noite de domingo, 15, e a madrugada de segunda-feira, 16. A visibilidade, com céu aberto, será de 100%.



As atividades começam às 21h de domingo, 15, e se estendem até por volta das 3h, já na segunda-feira, 16. O ingresso para acompanhar a sessão completa custa R$ 80 (inteira), com desconto de 50% (R$ 40) para a compra antecipada até sábado, 14. A meia-entrada, para estudantes, professores, idosos e portadores de necessidades especiais, custa R$ 40. O estacionamento sai por R$ 12.



Os ingressos podem ser comprados exclusivamente através do site www.poloastronomicoamparo.com.br. Outra opção é adquiri-lo pelo WhatsApp oficial do Polo Astronômico – (19) 9.9295-9586. As estradas não serão vendidas no dia do evento. A noite de observação do eclipse será limitada a 250 pessoas. No caso de chuva, o evento será cancelado e o dinheiro devolvido.



“Será um espetáculo único para estudiosos, para quem gosta de observar o céu como hobby ou é apaixonado por fenômenos astronômicos. Outro eclipse como este, com visibilidade total, só voltará a acontecer no dia 14 de março de 2025”, lembra o diretor do Polo Astronômico de Amparo, o professor Carlos Eduardo Mariano.



SESSÃO NO PLANETÁRIO ABRE A ‘VIGILIA’ À ESPERA DO FENÔMENO



A extensa programação que antecede o início do eclipse lunar total no Polo Astronômico de Amparo começa às 21h de domingo, 15. Os portões do complexo serão abertos a partir das 20h15.



Nas modernas instalações do Planetário acontece a apresentação do céu noturno, com explicações sobre a Lua e os eclipses. Depois disso, começam as observações da Lua no estágio que antecede o fenômeno e dos aglomerados de estrelas. Seis telescópios estarão disponíveis para o público durante a noite e a madrugada.



A previsão é que a fase parcial do eclipse comece às 23h28, quando todos os equipamentos estarão voltados para o satélite natural da Terra. O início da totalidade está previsto para às 0h30, com o fim do espetáculo às 2h55.



Além do eclipse lunar, será possível ainda observar Saturno e seus anéis por volta das 1h30 de segunda-feira (16). Para enfrentar a “maratona astronômica”, o restaurante do Polo Astronômico terá um cardápio especial com caldos, chocolate quente e pão de queijo. O consumo não está incluso no valor do ingresso.



SOBRE O ECLIPSE



O professor Carlos Eduardo Mariano, diretor do Polo Astronômico de Amparo, explica que o eclipse lunar ocorre sempre na fase cheia da Lua, com o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. A Terra estará entre a Lua e o Sol.



“Primeiro, temos que lembrar que a Terra e a Lua são astros sem luz própria. São iluminados pelo Sol e projetam sombra no espaço. Como a Lua gira em torno da Terra, as vezes que fica perfeitamente alinhada com a Terra e o Sol, ela entra na sombra que a Terra projeta no espaço. Quando isso acontece, temos o eclipse lunar”, diz o professor.



Conforme Carlos Mariano, a Lua pode entrar parcialmente na sombra da Terra (eclipse lunar parcial) ou pode atravessar totalmente a sombra. “É exatamente isso que vai ocorrer entre domingo e segunda-feira, 15 e 16 maio, quando teremos o esperado eclipse lunar total”, acrescenta.



ECLIPE LUNAR TOTAL – PROGRAMAÇÃO

Domingo, 15 de maio

20h15: Abertura dos portões

21h: Início das atividades

– Simulações no Planetário

– Apresentação do céu da noite

– Explicações sobre a Lua e eclipses

– Observação da Lua na fase pré-eclipse e de aglomerados de estrelas por meio de telescópios

FASES DO ECLIPSE

23h28– Início da visibilidade (fase parcial)

Segunda-feira (16 de maio)

0h30: Início da totalidade

1h13: Meio da totalidade

1h54: Fim da totalidade

2h55: Fim da visibilidade e da fase parcial

OBSERVAÇÃO DE SATURNO

Segunda-feira (16 de maio)

Horário: 1h30



ÁREA PRIVILEGIADA PARA OBSERVAR O CÉU



O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, em Amparo, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.



A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal em vigor desde o início das atividades, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”, o que proíbe a presença de luz artificial.