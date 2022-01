Por surtos de gripe e Covid, prefeitos da RMC suspendem todos os bailes do Carnaval 2022, públicos e privados

O Festival de Férias, organizado pela Cia Arte & Manhas, tem apresentações diárias até o dia 17 no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Os stand-ups comedy são com Rodrigo Marques e Bruna Louise. No sábado tem o imperdível show “Saudações às Divas” com Mylena, vencedora do The Voice Brasil homenageando Whitney Houston, e Lí Martins, ex-integrante do Grupo Rouge celebrando Celine Dion). Os ingressos para todos os espetáculos podem ser adquiridos antecipadamente no site www.ingressodigital.com.

Bruna Louise e Rodrigo Marques realizam stand-ups nesta quinta e sexta-feiras, respectivamente, às 21h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. A humorista Bruna Louise apresenta o espetáculo “Deslocada”. Mais uma vez, ela chega sem papas na língua para falar as verdades não ditas do universo feminino e quebrar tabus sobre a sexualidade da mulher (e do homem, também!). Tudo isso, claro, com muitas piadas sobre as próprias desventuras e histórias que já viveu. O espetáculo tem duração de 70 minutos. A classificação etária é de 14 anos. Os ingressos custam R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada).

As compras antecipadas dos ingressos podem ser feitas no site www.ingressodigital.com e na bilheteria no Teatro. Informações pelo telefone (19) 3294-3166. O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas fica no 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina).

Bruna soma mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e conta com quase 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa, com muito humor”.

Atualmente, a humorista faz parte do elenco do novo programa do Comedy Central, “A Culpa é da Carlota”, uma nova versão do “A Culpa é do Cabral”. Sob uma perspectiva feminina bem-humorada e sarcástica, o programa também conta com Cris Wersom, Arianna Nutt, Carol Zoccoli e Dadá Coelho.

Na sexta-feira, também às 21h, quem se apresenta é o recifense Rodrigo Marques com o show “O inimigo do nível”. Sem limites e censuras, ele conta parte da sua trajetória de humorista desde que chegou em São Paulo. Foi onde ele conquistou o seu espaço na comédia brasileira, inclusive como integrante do programa “A Culpa é do Cabral”. Os ingressos para o show de Rodrigo Marques custam R$80 (inteira) e R$40 (meia entrada). A classificação etária é de 14 anos.

Show musical

No sábado, 15, às 21h, tem música de qualidade com o show “Saudações às Divas”. Duas das maiores vozes brasileiras em um só espetáculo, saúdam Whitney Houston e Celine Dion entre outras cantoras consagradas. Mylena, vencedora do The Voice Brasil, homenageia Whitney Houston, e Lí Martins, ex-integrante do Grupo Rouge, faz a saudação à Céline Dion. A direção e criação do espetáculo são de Rafael Mello. O espetáculo inclui também os maiores sucessos de Aretha Franklin, Mariah Carey e Michael Jackson. Ao vivo, estarão no palco os músicos Fabrízio Gomes, Weverton Almeida, Lucas Silva e Douglas Santos. Participação especial do cantor Rafael Oliveira. Os ingressos custam R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada). A classificação etária é de 12 anos.

Programação Infantil

De quinta, 13, até segunda-feira, 17, tem espetáculos para as crianças todos os dias, dentro do Festival de Férias, organizado pela Cia Arte & Manhas. Na quinta-feira, “A Pequena Sereia”; na sexta, “Sítio do Pica-Pau Amarelo” e na segunda-feira, “Um Baú de Barulhinhos – Teatro para bebês”, as apresentações serão às 15h e os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada).

No sábado e no domingo, dias 15 e 16, às 15h, tem também o espetáculo para bebês “Scaratuja”. Os ingressos já podem ser adquiridos por R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada). Na segunda-feira, 17, às 17h, o espetáculo a ser apresentado é “Os 3 Porquinhos”, com ingressos por R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada). O “Show da Luna”, previsto para apresentações dias 29 e 30 de janeiro foi adiado para o dia 3 de julho, às 15h.

Programação: janeiro de 2022 (sujeita a alterações)

Dia: 13, quinta-feira, às 15h

A Pequena Sereia

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dias: 13 e 27, quinta-feira, às 21h

Bruna Louise

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 14, sexta-feira, às 15h

Sítio do Pica-Pau Amarelo – infantil

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dias: 14 e 28, sextas-feiras, às 21h

Rodrigo Marques

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Classificação etária: 14 anos

Dias: 15 e 16, sábado e domingo, às 15h

Scaratuja – Teatro para bebês

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dia: 15, sábado, às 21h

Saudações às Divas (Whitney e Celine) – Show

Ingressos: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Classificação etária: 12 anos

Dia: 17, segunda-feira, às 15h

Um Baú de Barulhinhos Teatro para bebês

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária:

Dia: 17, segunda-feira, às 17h

Os 3 Porquinhos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dia: 21, sexta-feira, às 21

Renato Albani – “Me tornei quem eu mais temia”

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 22, sábado às 15h

A Bela e a Fera – infantil

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dia: 23, domingo, às 15h

Branca de Neve e os 7 anões

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre

Dias: 22 sábado, às 21h e 23, domingo, às 19h

ALLAN KARDEC – drama biográfico

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Dia: 29, sábado, às 21h

Matheus Ceará, “Vocês Pedem Eu Conto”

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 30, domingo, às 19h

Teatro Mágico

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Classificação etária: livre