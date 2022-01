Rede de studios do Grupo Smart Fit inaugura primeira unidade em Campinas

Com três das marcas adoradas pelo público que busca saúde e bem estar, os studios chegam ao interior de São Paulo para oferecer treinos diferenciados e experiências únicas

Como parte do plano de expansão, a rede de studios do Grupo Smart Fit, inaugurou em janeiro, em formato soft opening, sua primeira unidade no interior paulista. Localizado no Cambuí, um dos bairros e pontos de relevância e alta demanda de serviços em Campinas, cidade que é uma das maiores do interior do estado de São Paulo, a unidade conta com espaços projetados para levar sensações singulares aos alunos, que são incitadas por meio de elementos que vão desde a iluminação até o design das salas, levando ao público que busca saúde e boa forma um jeito diferente de se exercitar por meio de uma experiência que vai na contramão dos padrões convencionais encontrados nas academias tradicionais do cotidiano.

Para celebrar a chegada na cidade de Campinas, no dia 22 de janeiro, os studios irão abrir as portas para a inauguração oficial. O evento contará com a presença de DJs locais, catering, bar, ativação de marcas parcerias e a entrega de brindes exclusivos, além de contar com aulas especiais para que os convidados possam conhecer os treinos com exclusividade.

O novo espaço conta com três das quatro marcas criadas pelos studios, sendo elas o Tonus Gym, voltada para a musculação com treinos que fogem da monotonia das academias tradicionais; a Jab House, pequenos circuitos que misturam golpes de boxe com treino funcional; e o Vidya Studio, especializado em hot yoga, que é a prática do exercício em salas ambientadas com baixa iluminação, trilha sonora relaxante e aquecimento até 40º, temperatura que ajuda na realização das posturas e na desintoxicação do corpo.

“Estamos falando de uma cidade que hoje é uma das maiores do interior paulista e não perde nada para a região metropolitana de São Paulo. Com um crescimento econômico acentuado e um público que busca por esses serviços, encontramos a chance de levar os studios para os muitos alunos que precisam circular e atravessar diariamente entre as cidades em busca do que proporcionamos e de um serviço de qualidade para o bem estar. Portanto, abrir essa unidade era essencial para atendê-los e esperamos que seja um sucesso absoluto”, comenta a head dos studios do Grupo Smart Fit, Ana Carolina Corona.

Serviço:

Data: 22 de janeiro de 2021

Local: Rua Barreto Leme, n.º 1822 – Centro – Campinas – SP

Horários:

Vidya Studio: 9h e 10h30

Tonus Gym: 9h30 e 11h

Jab House: 10h e 11h30

Sobre o Grupo Smart Fit

A SmartFit é líder no setor fitness na América Latina, com mais de 1.000 academias e 3,0 milhões de alunos em 14 países. Além da rede de academias Smart Fit, o grupo também é líder em soluções digitais para treinos à distância e serviços de nutrição, opera a rede de academias Bio Ritmo e estúdios de treinos específicos, como Race Bootcamp, Vidya Studio, Jab House, Tonus Gym e Nós.