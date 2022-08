Polícia Civil cumpre 16 mandados de busca e prisão

Estudante disse que cadelinha estava muito assustada e só teve a intenção de salvar a vida dela. Caso aconteceu no domingo em Campinas.

Cachorra pinscher é devolvida – Uma cachorra pinscher foi devolvida à família, na manhã desta quarta-feira (10), após a dona registrar um boletim de ocorrência por furto. A mulher que pegou a cadelinha afirmou que só a resgatou porque achou que ela estava perdida no meio da rua, na Vila Progresso, em Campinas (SP), e que nunca teve intenção de ficar com o animal.

“Eu estava voltando da igreja, ela parou na frente do meu carro, estava tremendo muito, com muito medo. Aí eu não consegui deixar ela lá. Depois eu vi um vídeo no Instagram, com uma reportagem, dizendo que havia sido um furto, sendo que foi na maior das boas intenções. Eu só queria salvar ela”, disse a estudante Ana Luiza Palmeira.

A dona da cachorra, que chama Merlia, esclareceu o mal entendido. “Eu não julgo, ela realmente salvou a vida dela”, afirmou Leila de Melo, que contou que a família estava arrumando uma mudança quando a cachorra escapou de casa e saiu pelo portão.

Cachorra pinscher é devolvida – mulher diz que só queria resgatar o animal: ‘Foi com boa intenção’

Cadela pinscher foi recuperada em Campinas — Foto: Reprodução/EPTV

Câmeras de segurança registraram o momento em que Ana resgata Merlia. No vídeo, é possível ver que a cachorrinha está no meio da rua e caminha para a calçada. Ela se assusta e tenta fugir, mas a jovem caminha e consegue pegá-la. Nas imagens, não é possível ver a proprietária do animal. O caso aconteceu domingo (7).

LEIA TAMBÉM

Câmera registrou mulher pegando cachorra na rua em Campinas — Foto: Reprodução/EPTV

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui