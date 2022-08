Prazo para regularizar e não perder benefícios termina nesta 6ª

Campinas – Número total divulgado pela prefeitura é de 13.747 famílias. O CadÚnico é o principal instrumento do governo federal para inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais.

Campinas (SP) tem 13.747 famílias de baixa renda que dependem de programas sociais do governo, mas que podem perder os benefícios se não atualizarem os dados até esta sexta-feira (12).

São casos que estão com informações pendentes no CadÚnico, programa que dá acesso a Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada, entre outros. Na metrópole, essas famílias também recebem o Cartão Nutrir.

O prazo termina nesta sexta em todo o Brasil, e em Campinas o caminho para atualizar é fazer um agendamento pelo telefone 156 da prefeitura. Em outras cidades, os moradores inscritos podem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município.

A exigência de atualização dos cadastros ocorre a cada dois anos, ou sempre que houver alguma atualização por parte das famílias. Quem perder o prazo, vai precisar refazer do zero todo o processo para entrar no Cadastro Único a partir da semana que vem.

A Prefeitura de Campinas disse que fez busca ativa por essas 13,7 mil famílias, por meio de mensagem no celular cadastrado e divulgação da informação sobre o prazo nos Cras. Mesmo assim, todas essas famílias estão com pendências ou tiveram problemas no cruzamento de informações.

Famílias em situação de vulnerabilidade social dependem dos programas sociais — Foto: Reprodução / EPTV

Prazos já tinham sido prorrogados

Em julho, o governo federal anunciou a prorrogação do prazo para atualização cadastral do CadÚnico. Venceria em julho, mas ficou para agosto, até esta sexta.

Novas datas também foram definidas para quem possui o cadastro desatualizado há mais tempo. Confira abaixo:

Para famílias com cadastro desatualizado

Situação: Famílias cuja renda calculada a partir dos dados de outros registros do Governo Federal esteja acima de meio salário mínimo (R$ 606,01) por pessoa, e que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros, em pelo menos um mês de análise.

Prazo: 12/agosto/2022

Famílias com cadastro atualizado

Situação: Famílias cuja renda calculada a partir dos dados de outros registros administrativos do Governo Federal esteja acima da linha de pobreza e abaixo de ½ salário mínimo (entre R$ 210,01 a R$ 606,00) por pessoa, e que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros durante seis meses consecutivos de análise.

Prazo: 12/agosto/2022

Famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017

Para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil:

Prazo: outubro/2022

Para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica:

Prazo: dezembro/2022

