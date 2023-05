Poços de Caldas recebe pela primeira vez o evento Café com Síndico

Programação traz uma série de palestras e conteúdo para pessoas que atuam no ramo condominial

Pela primeira vez o maior evento itinerante do setor de condomínios será realizado fora do estado de São Paulo. No próximo dia 20 de maio, Poços de Caldas, a maior cidade do Sul de Minas Gerais, recebe o “Café com Síndico” com uma programação que vai proporcionar muita troca de informação, conhecimento e networking para as pessoas que atuam no ramo condominial na região.

O evento vai acontecer no Hotel Nacional Inn de Poços de Caldas no dia 20 de maio (sábado), com entrada e alimentação gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais, além de sorteio de R$1.000,00 para quem percorrer e visitar os estandes das empresas presentes.

A programação terá início às 14h com a recepção e credenciamento do público. Em seguida, a partir das 14h30, serão iniciadas as palestras com os especialistas que irão abordar diversos temas pertinentes à gestão condominial. A primeira a falar ao público será a psicóloga e síndica Sandra Fernandes, que vai abordar um tema bastante comum à vida em coletividade que é a gestão de conflitos dentro do condomínio.

Em seguida a advogada Iris Bueno Ferreira fala sobre “Os cinco pilares do condomínio autogerenciável”; o consultor de projetos de segurança João Santos apresenta “Os requisitos básicos para manter seu condomínio seguro”, e o pesquisador da Unicamp e síndico há mais de 15 anos, Alcino Vilela, fará a palestra “Cyber Condomínio 5.0”.

Terminadas as palestras, haverá exposição de produtos e serviços com visitação aos estandes e muito networking para a troca de ideias e informações entre os presentes. “Queremos que as pessoas se conectem, encontrem novas informações, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre si que resulte em novas e inovadoras soluções em prol de uma gestão mais eficiente, moderna e transparente no dia a dia de seus condomínios”, ressalta a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

Informações:

Café com Síndico Poços de Caldas

Data: 20 de maio

Local: Hotel Nacional Inn – Centro de Poços de Caldas – Rua Barros Cobra, 35.

Horário: 14h às 21h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

